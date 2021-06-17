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11:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Что грозит за покупку настоящих сертификатов о вакцинации без прививки?

Стало известно, что есть черный рынок «настоящих», но незаконных сертификатов о сделанной прививке от COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

В некоторых Telegram-чатах торгуют нелегальными услугами и, как оказалось, среди них есть подготовка вполне официальных сертификатов о пройденной вакцинации. АиФ.ru разобрался, чем отличается такой документ от поддельного и что грозит исполнителям незаконной услуги и их клиентам.

Что за «настоящие», но нелегальные сертификаты?

Если обычная подделка никак не пройдет проверку на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), то эти сертификаты другого уровня — их готовят сами медики и заносят информацию о якобы сделанной прививке в специальный государственный регистр (т.е. такие документы проверку проходят).

Как организована услуга, выяснил корреспондент Telegram-канала Baza, сделав себе «виртуальную» прививку. Стоит это от 10 до 20 тыс. рублей.

Весь процесс оформления идентичен официальному, за исключением самой инъекции — ампулу с вакциной просто выкидывают.
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Для получения сертификата клиент должен предоставить паспортные данные и номер СНИЛС, а также иметь подтвержденный аккаунт на Госуслугах, в котором создадут «дневник наблюдений».

Что побуждает граждан обратиться за такой услугой?

В России темпы вакцинации достаточно низкие. По данным из открытых источников, доля вакцинированных в стране не превышает 10%. При этом во многих странах этот показатель уже перевалил за 20−30%.

По этой причине в некоторых регионах России рассматривают возможность введения обязательной вакцинации. Недоверчивых граждан подобная перспектива пугает, прививку некоторые делать не хотят. Кроме того, чтобы ускорить темпы вакцинации и мотивировать россиян, власти организовали розыгрыши с солидными призами. Так, например, в Москве среди привитых будут разыгрывать автомобиль.

Все это толкает тех, кто наотрез не готов делать прививку, искать альтернативные пути и покупать фиктивные сертификаты.

Какое наказание может последовать за оформление нелегального сертификата?

Несмотря на то, что документ готовят медики по всем правилам, это серьезное правонарушение — и со стороны исполнителя, и со стороны заказчика, объяснил АиФ.ru юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко. Как и в случае с обычным липовым сертификатом, здесь речь идет о подделке документа, потому что прививку в итоге не делают.

Умысел есть с обеих сторон, и у врача, и у пациента, который прекрасно понимает, что ему не будет сделана вакцина, но сертификат выдадут. Здесь можно подобрать три-четыре состава правонарушения.
Андрей Карпенко
Юрист Центра медицинского права
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По статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» исполнителей могут посадить в тюрьму или назначить принудительные работы на срок до двух лет.

Заказчиков за использование подделок могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. рублей или в размере его дохода за шесть месяцев, а также арестовать на срок до шести месяцев или назначить обязательные работы (до 480 часов) или исправительные работы (до двух лет).

Кроме того, владельцы таких фиктивных документов ставят под угрозу жизни многих людей, поясняет Карпенко. Они все еще остаются потенциальным источником инфекции, хотя по сертификату — не должны. Создание сертификата и владение им попадает под статью 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Что грозит по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил?

Здесь речь идет о провоцировании по неосторожности массового заболевания или отравления людей, а также о создании подобной угрозы. За это штрафуют на 500−700 тыс. рублей, могут лишить права занимать определенную должность на два-три года или посадить (отправить на работы) на срок до двух лет.

При этом если нарушение повлечет за собой чью-либо смерть, наказание будет еще строже.

Это, например, если владелец поддельного сертификата заразит кого-то коронавирусом, и тот умрет от осложнений. В этом случае штраф увеличится до одного-двух миллионов рублей (или в размере дохода за один-три года), а тюремный срок или принудительные работы — до трех-пяти лет.

Смягчающий фактор, что заказчик сертификата не предполагал чьей-либо смерти, от ответственности его не освободит.

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Борются ли власти с черным рынком сертификатов и могут ли они выявить подделки?

Органам уже известно о нелегальных продажах настоящих сертификатов. Руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой проконтролировать проверки по факту предоставления таких нелегальных услуг и принять меры.

Как отмечает Андрей Карпенко, службы вполне могут вычислить нарушителей.

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