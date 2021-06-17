Песков поддержал решение регионов об обязательной вакцинации от COVID-19

«С учетом ситуации абсолютно в правильном. Это моя личная точка зрения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
По словам Пескова, несмотря на создание всех условий для вакцинации, прививочная кампания в России идет слабо. «У нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере», — отметил он.
Вчера санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Вслед за ними схожие решения приняли власти Кемеровской области и Сахалина. Кроме того, ранее, 19 мая, в Якутии обязали все организации и индивидуальных предпринимателей региона обеспечить вакцинацию своих сотрудников от COVID-19. При этом указывалось, что человек может быть отстранен от работы за отказ от прививки без уважительной причины.
Вчера на фоне решения правительства Москвы об обязательной вакцинации Песков заявил, что о распространении данной меры на всю страну по-прежнему речи не идет. До этого, 26 мая, нецелесообразным отказ от принципа добровольности прививок назвал президент России Владимир Путин.