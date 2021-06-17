В России за сутки зарегистрировали 14 057 новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (6195), Подмосковье (1208) и Санкт-Петербурге (946).
По данным оперативного штаба, за сутки полностью выздоровели 11 205 человек, скончались 416 человек.
Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 5 264 047 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 127 992 летальных исхода, выздоровели 4 839 705 человек.
В последние дни в ряде регионов наблюдается рост количества новых случаев коронавирусной инфекции, в связи с чем местные власти ввели дополнительные ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19.
В частности, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию против COVID-19 60% работников сферы услуг. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал данное решение, подчеркнув, что активная вакцинация является единственным способом вернуться к нормальной жизни.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что эффект от новых мер будет заметен уже в ближайший месяц. По ее словам, данное решение принималось городским правительством совместно с Роспотребнадзором.
Власти Кемеровской области также ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных категорий населения. Региональным организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере услуг и торговли, а также сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо привиться от COVID-19 любой из вакцин, доступных в России.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».