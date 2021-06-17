Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 июняПоявление Polaroid, начало «Уотергейта», «Хару мамбуру» и другие знаменательные события этого дня
Фоторепортажи
37Художники нарисовали плакаты для городов России
12Встреча президентов России и США
11:52 (мск), источник: Известия

В России за сутки зарегистрировали 14 057 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявлено 14 057 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (6195), Подмосковье (1208) и Санкт-Петербурге (946).

По данным оперативного штаба, за сутки полностью выздоровели 11 205 человек, скончались 416 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 5 264 047 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 127 992 летальных исхода, выздоровели 4 839 705 человек.

Справка
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. ГлавноеВ России начался резкий рост заболеваемости коронавирусом — количество ежедневно выявляемых случаев за неделю выросло на треть

В последние дни в ряде регионов наблюдается рост количества новых случаев коронавирусной инфекции, в связи с чем местные власти ввели дополнительные ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19.

В частности, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию против COVID-19 60% работников сферы услуг. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал данное решение, подчеркнув, что активная вакцинация является единственным способом вернуться к нормальной жизни.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что эффект от новых мер будет заметен уже в ближайший месяц. По ее словам, данное решение принималось городским правительством совместно с Роспотребнадзором.

Власти Кемеровской области также ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных категорий населения. Региональным организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере услуг и торговли, а также сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо привиться от COVID-19 любой из вакцин, доступных в России.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дорогая реакция: как встреча Путина и Байдена отразилась на котировках
Выбор президентов: чем Путин и Байден обнадежили мировое сообщество
Трамп: США ничего не получили в результате саммита в Женеве
Чем грозит покупка сертификатов о вакцинации без прививки
Четвертый регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко помиловать его дочь
Потерявшему сознание на Евро игроку установят кардиостимулятор
Найден один из крупнейших алмазов в мире
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Горячие темы на Авто
Допрыгались 166
А как же запад и юг? 147
Как вы это воспримите.... 103
Вид развлечения что ли ?---- 96
Новости партнеров
Опрос для тех, кому не все равно: помоги России развиваться к лучшему
Это важно для каждого россиянина. Удели пару минут простому опросу
Не оставайся в стороне: твой голос поможет России
Всероссийский опрос: как сделать жизнь россиян комфортнее
Gnezdo.ru
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Как Нагиев успокоил рыдающую участницу "Голоса"?
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Дом
Интерьер в рубленом доме: 10 секретов декора
В моду вошла кухня с металлическим фартуком (фото)
200-метровая квартира в Екатеринбурге: что внутри
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь