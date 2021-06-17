Что брали с собой, собираясь в загробный мир? Исторические исследования «Моей Планеты»

Есть ли после этой жизни какая-то другая? И если ответ «да», можно ли к ней подготовиться? Не только homo sapiens мучается этим вопросом — об этом задумывались еще его предки. О развитии представлений о загробном мире археологи делают выводы по погребальному инвентарю: предметах, которые удается найти в захоронениях.
Метафоры возрождения
Охра. Тела неандертальцев в захоронениях обычно обнаруживают лежащими в позе сна или зародыша — вероятно, предки человека верили во временность смерти и возможность возвращения к жизни. В Ла-Шапелль-О-Сен (коммуна во Франции) в 1908 году нашли тело мужчины из среднего палеолита, которое было посыпано красной охрой и обложено кварцем. Природный пигмент гидрата окиси железа и глины с оттенками от желтого до красного до сих пор имеет символическое значение для, например, австралийских аборигенов. Красная охра напоминает кровь; возможно, посыпая ею тела, древние люди выражали надежду, что однажды умерший вновь оживет и кровь снова потечет по его венам, пишет историк Андрей Зубов в работе «Доисторические и внеисторические религии».
Кремень. Археологи находили в захоронениях неандертальцев, помимо орудий труда, и куски необработанного кремня — их клали под голову покойника как подушку. Возможно, эти камни должны были стать материалом для орудий, которые человек бы изготовил уже после смерти. Зубов считает кремень метафорой и пишет: «В кремне как бы покоится, таится огонь. Так же и в человеке… пребывает огненная, стремящаяся к небу духовная энергия. Со смертью эта энергия освобождается и устремляется к своему первоисточнику». Следы костров находят в захоронениях начиная от среднего палеолита до позднего средневековья — угольные прослойки есть даже в славянских захоронениях. Историк Татьяна Панова в книге «Царство смерти» о русских похоронных обрядах отмечает языческую веру в очистительную силу огня.
Раковины. В захоронениях верхнего палеолита находят много раковин — к примеру, могила мужчины в Моравии возрастом 25−30 тысяч лет засыпана ракушками. Во-первых, они могли служить украшением. Во-вторых, трубчатые моллюски по форме напоминают мужские половые органы, а двустворчатые моллюски и раковины каури — женские.
Вместе они символизируют плодородие и начало новой жизни, и их присутствие в могиле дает надежду на будущее возрождение.
Цветы, злаки, зерно и хлеб. Традиция возложения цветов на гроб или могилу умершего восходит еще к неандертальцам. К примеру, в руке юноши, найденном возле Мустье (юго-запад Франции) обнаружили следы лекарственных растений. В Иране в пещере Шанидар в неандертальском захоронении на груди скелета лежали поздние весенние цветы, которые сохранились из-за сухого климата. Мирча Элиаде пишет, что 10−13 тысяч лет назад, когда люди перешли к оседлому образу жизни и занялись земледелием, в захоронениях появились злаки, жареное зерно. Зубов уверен, что как цветы, так и колосья, и зерна символизируют победу над смертью — каждую осень растения умирают и каждую весну вырастают снова.
Загробная жизнь
Масло. Количество погребального инвентаря в неолите (поздний каменный век — от 9,5 тысяч до 2 тысяч лет до н.э.) сократилось, однако в могилах того времени регулярно находят маленький сосуд, в которых, видимо, находилось растительное масло. Впервые такие «масленки» появились примерно в 5−6 тысячелетии до н.э. в Месопотамии. Зубов подчеркивает, что масло являлось на тот момент обязательным атрибутом жизни человека в пустыне — позволяло работать под палящим солнцем. По мысли историка, в загробном мире масло должно было врачевать уже не тело, а душу человека, измученную жизнью в жестоком и несовершенном мире.
К древним «масленкам» в могилах восходит традиция использования елея в богослужебных практиках.
Ушебти. Керамические, деревянные и каменные статуэтки регулярно находят в египетских захоронениях — их число в одной могиле или гробнице могло составлять от нескольких штук до сотен. Часто их старались сделать похожими на умершего. Согласно египетской мифологии, кукла ушебти могла на один день в году заменить усопшего на работе в полях Осириса, царя загробного мира. Именно поэтому египтяне старались достать как можно больше ушебти, чтобы освободить себя от работы. Инструкции по оживлению слуг есть на папирусах (в том числе в египетской Книге мертвых) и стенах гробниц. Подробнее о теме в нашей статье «История вещей: Книга мертвых».
Обол Харона. В мифологиях разных народов распространена идея о путешествии в загробной мир в лодке. Перевозчику, которого у греков и римлян звали Харон, нужно заплатить. Для этого мертвецам в последний путь давали обол — медную, серебряную, золотую или бронзовую монету. Ее клали в рот умершему, а в случае кремации обол лежал рядом с урной. Обычай был распространен не только на Ближнем Востоке, в Греции и Риме, но и среди германцев и кельтов, а Панова пишет об оболах в захоронениях славян на северо-западе Древней Руси. Возможно, кошельки с серебром в курганах кочевников на Ближнем Востоке и монеты в погребальных ладьях викингов играют сходную роль. Что до бумажных денег, то в записях Марко Поло есть рассказ о сожжении купюр во время китайской похоронной процессии — вероятно, только в таком виде они могли оказаться полезными покойнику.
Лодка. В 1954 году у подножия пирамиды Хеопса нашли тайник с деталями лодки — предположительно, она могла служить как транспорт фараона в подземном царстве. Позже археологам удалось достать из тайника части еще одной солнечной барки. У германцев, франков и викингов существовала традиция погребения погибших в лодке: тело клали в баркас вместо с другим погребальным инвентарем (оружием, монетами), а сверху насыпали курган.
Защита мертвых и покой живых
Личные вещи. Иногда в захоронениях находят средства гигиены покойного и осколки посуды. Археолог Генрих Хэрк в статье «Grave goods in early medieval burials: messages and meanings» пишет, что в одних случаях их клали в могилу, чтобы защитить усопшего от черной магии. В других случаях требовалось наоборот избавиться от «загрязненных» смертью предметов.
Иногда мертвеца намеренно забывали: у североамериканских индейцев (апаче, навахо) имена мертвых запрещалось произносить, а все материальные напоминания о нем хоронились вместе с телом.
Амулеты, обереги и сдерживающие средства. В некоторых случаях, предавая мертвого земле, нужно было убедиться, что он не побеспокоит живых. Для этого тело можно связать, расчленить, завалить камнями — так с телами поступали как кроманьонцы, так и викинги. Хэрк рассказывает, что в Померании из страха, что после смерти мертвец станет вампиром или ревенантом, в могилу клали рыболовную сеть, кусок бумаги с незаконченной песней, молитвой или стихом из Библии. У аланов на северном Кавказе в могиле оставляли разбитое зеркало, в захоронениях англосаксов находят защитные амулеты. Южные славяне, по словам Пановой, пробивали грудную клетку или лоб покойника длинными железными гвоздями.
Проблемы интерпретации
С распространением христианства традиции погребального инвентаря начали угасать. Сегодня археологи работают с тем, что дошло до них спустя тысячи лет. Что-то успело разложиться. Что-то пропало после разграбления могил (этруски, к примеру, чтобы не допустить этого, добавляли на вещи для покойника знак, означавший «из гробницы»). Что-то из найденного сначала посчитали погребальным инвентарем, а на деле посторонние предметы могли остаться, например, от поселения на месте захоронения — именно так и появляются в наши дни так называемые неуместные артефакты.
Главная проблема при изучении погребального инвентаря состоит в том, что часто ученые лишь строят догадки о значении тех или иных предметов в захоронении. Одни вещи предназначены для загробного мира, другие (оружие, инструменты, символы статуса) отражают то, чем человек занимался при жизни (а может быть, и то и другое?). В захоронениях находят подарки покойнику, остатки посмертной трапезы, культовые предметы, подношения богам, а также такие вещи, назначение которых археологи сегодня уже не могут объяснить. Впрочем, если загробный мир существует, там обязательно со всем разберутся.
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