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13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые научились создавать видео из одного фото

Обычная фотография моря, реки или водопада теперь может превратиться в полноценный видеоролик, в котором будут шуметь волны и лететь брызги.

Исследователи из Вашингтонского университета в США научились оживлять такие статичные снимки с помощью нейросетей. Для начала они сосредоточились на воде, но ученые уверены: в будущем их технология справится с любыми подвижными объектами.

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Исследователи специально использовали случайные любительские снимки, и нейросети справились с «неидеальными» изображениями. Это означает, что в перспективе технология сможет оживлять любые старые фотографии, например, из отпуска 10-летней давности.

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Новый метод похож на тот, который используется для «оживления старых» фотопортретов. Он еще не доведен до совершенства: в потоках воды можно заметить не очень реалистичную игру света и тени, а также отсутствие объема. Но ученые говорят, что это дело поправимое: нейросетям просто нужно время для обучения.

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