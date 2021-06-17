13:50 (мск), источник: Life.ru
«Предлагаю паразитирование снять»: Аксёнов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в затопленной Керчи
Ранее пользователей Сети озадачили трое пловцов, сопровождавшие главу региона.
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Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что его лодку во время передвижения по затопленной осадками Керчи сопровождали сотрудники МЧС в гидрокостюмах, сообщает «Крыминформ».
Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, они находятся в гидрокостюмах. Это делается со всеми без исключения. Я, соответственно, исключением не был… Поэтому предлагаю паразитирование снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности. Они сопровождают всех. Плавают целое утро. Если
кто-тохотел, чтобы я полтора часа ждал гидрокостюм моего размера. Ну, хорошо. В следующий раз буду возить с собой.
Напомним, ранее несколько человек попали на видео, когда вплавь следовали за лодкой с главой Республики Крым. На кадрах видно трёх мужчин, которые кролем плывут за Аксёновым и его спутниками. В Сети сразу предположили, что это сотрудники МЧС, но федеральное ведомство позже опровергло эту информацию.
При этом ситуация в Керчи остаётся сложной — в городе введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Местами вода поднялась более чем на метр от земли, затоплены улицы, автомобили, подъезды. Потоки сносят ларьки, пациентов больниц приходится эвакуировать на лодках.