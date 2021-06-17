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14:17 (мск), источник: Forbes

Кремль рассказал о «нюансах» между тотальной и обязательной вакцинацией

Решения Москвы и других регионов об обязательных прививках для части населения он назвал «вполне оправданными».

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Источник: AP 2021

Речи о тотальной обязательной вакцинации россиян от коронавируса не идет, заявил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Здесь очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации. Речь идет об инструкции главного санитарного врача по регионам и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфакс)

По его словам, решения, принятые в Москве и еще трех регионах, — это «не тотальная вакцинация», а «обязательная вакцинация для определенных сфер экономики». С учетом того, как идет волна инфекции, это «вполне оправданно», заключил пресс-секретарь.

В среду, 16 июня, власти Москвы обязали предприятия торговли, услуг и других сфер, связанных с обслуживанием людей, вакцинировать от коронавируса как минимум 60% работников. Тем, кто не выполнит это требование, грозят штрафы: до 50 000 рублей для индивидуальных предпринимателей и до 300 000 рублей для юрлиц. Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения ввели еще три региона: Подмосковье, Кузбасс и Сахалин.

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