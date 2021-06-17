На статую буддийской богини в Японии надели 35-килограммовую маску

В японском городе Аидзувакамацу в префектуре Фукусима на огромную статую буддийской богини милосердия надели защитную маску.
Идея с маской пришла в голову служителям храма «Хококудзи Аидзу Бетсуин», на территории которого и находится 57-метровая статуя богини. По словам управляющего храмом Такаоми Хоригана, тканевую маску планируют оставить на лице богини до тех пор, пока ситуация с COVID-19 в Японии не будет взята под контроль.
Маску весом в 35 килограммов и размером четыре на пять метров верхолазы надевали на статую в течение трех часов, пишет Reuters.
Сообщается, что статуя, построенная 33 года назад, имеет винтовую лестницу, по которой можно подняться на высоту плеча богини. Ей молятся о благополучных родах и здоровье детей. Служители храма надеются, что богиня также сможет помочь побороть коронавирус.
С начала пандемии в Японии зафиксировано 780 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 14 тысяч 230 человек скончались.