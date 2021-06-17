Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Власти поддержали закон о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой В законодательстве предлагают прописать право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками
Фоторепортажи
10Топ-10 усадеб русских классиков
37Художники нарисовали плакаты для городов России
15:31 (мск), источник: ТАСС

Исследование: вакцинация от COVID-19 значительно снижает уровень тревожности

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Уровень опасений заболеть COVID-19 снижается почти вдвое после вакцинирования и выявления наличия антител, показало исследование Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
15:44 (мск)Создатели «Спутника V» анонсировали укол против индийского штамма COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Уровень опасений заболеть COVID-19 напрямую коррелирует с фактом вакцинации. Если респонденты еще только планируют сделать прививку от COVID-19, опасения заразиться инфекцией составляют 72,5%, после введения первого компонента вакцины — 66%, после введения второго — 56,5%, а при наличии выявленных антител к COVID-19 снижение становится еще более очевидным — 42,6%», — сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе РАНХиГС.

Исследователи отметили высокий уровень опасений заразиться вирусом COVID-19 среди населения — 54% респондентов.

Наиболее высокий уровень тревожности наблюдается среди людей старшего поколения. Если в 18−24 года опасаются заболеть коронавирусом 41,5%, в 30−39 лет — 42,9%, в возрастной группе 40−49 лет таких респондентов уже 53,2%, а среди респондентов старше 60 лет — 66,1%.

«Чаще всего вероятность столкнуться с этой инфекцией беспокоит женщин с детьми — 59,8%, самый низкий уровень опасений у бездетных мужчин — только 35,6%», — сообщили в академии.

Значительные различия в уровне тревожности фиксируются у граждан в зависимости от состояния здоровья. Если страх перед коронавирусом присутствует только у 35,2% респондентов, считающих себя здоровыми, то в группе с низкой самооценкой состояния здоровья этот показатель достигает 73,7%. Опасения вновь заболеть, пусть и в сравнительно небольшой степени (до 39,6%), но фиксируются у респондентов, которые уже переболели COVID-19.

Исследование проводилось в апреле 2021 года. Было опрошено 1 500 человек старше 18 лет в 30 субъектах РФ. Выборка включала представителей основных социально-демографических групп населения.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
Во всем Крыму ввели режим ЧС после затоплений
Черчесов стал героем Сети, ответив на жест Роналду против колы
Сенатор Королев подал в отставку после ДТП в Липецке
Что грозит за покупку сертификатов о вакцинации без прививки
Аксенов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в Керчи
Губерниев поставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой
Россияне назвали главное предназначение дач
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
КамАЗ показал построенный назло БелАЗу грузовик-геркулес
Обнаружен виновник распространения COVID-19 в мире
Авто
Появились часы в честь «Форсажа» по безумной цене (фото) Производитель роскошных часов Jacob & Co. выпустил новую модель в честь 20-летия Fast & Furious
Кино
Акиньшина, Шмыкова, Камынина: звезды на открытии кинофестиваля В Москве стартовал масштабный показ лучших короткометражных лент под открытым небом
Новости партнеров
Опрос для тех, кому не все равно: помоги России развиваться к лучшему
Это важно для каждого россиянина. Удели пару минут простому опросу
Не оставайся в стороне: твой голос поможет России
Всероссийский опрос: как сделать жизнь россиян комфортнее
Gnezdo.ru
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Дом
В моду вошла кухня с металлическим фартуком (фото)
200-метровая квартира в Екатеринбурге: что внутри
В гостях: как выглядит дача 44-летней Елены Ваенги
Что подарить на свадьбу: 17 идей
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь