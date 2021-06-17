Исследование: вакцинация от COVID-19 значительно снижает уровень тревожности

«Уровень опасений заболеть COVID-19 напрямую коррелирует с фактом вакцинации. Если респонденты еще только планируют сделать прививку от COVID-19, опасения заразиться инфекцией составляют 72,5%, после введения первого компонента вакцины — 66%, после введения второго — 56,5%, а при наличии выявленных антител к COVID-19 снижение становится еще более очевидным — 42,6%», — сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе РАНХиГС.
Исследователи отметили высокий уровень опасений заразиться вирусом COVID-19 среди населения — 54% респондентов.
Наиболее высокий уровень тревожности наблюдается среди людей старшего поколения. Если в 18−24 года опасаются заболеть коронавирусом 41,5%, в 30−39 лет — 42,9%, в возрастной группе 40−49 лет таких респондентов уже 53,2%, а среди респондентов старше 60 лет — 66,1%.
«Чаще всего вероятность столкнуться с этой инфекцией беспокоит женщин с детьми — 59,8%, самый низкий уровень опасений у бездетных мужчин — только 35,6%», — сообщили в академии.
Значительные различия в уровне тревожности фиксируются у граждан в зависимости от состояния здоровья. Если страх перед коронавирусом присутствует только у 35,2% респондентов, считающих себя здоровыми, то в группе с низкой самооценкой состояния здоровья этот показатель достигает 73,7%. Опасения вновь заболеть, пусть и в сравнительно небольшой степени (до 39,6%), но фиксируются у респондентов, которые уже переболели COVID-19.
Исследование проводилось в апреле 2021 года. Было опрошено 1 500 человек старше 18 лет в 30 субъектах РФ. Выборка включала представителей основных социально-демографических групп населения.