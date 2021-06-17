Фото с вечеринки заставило жительницу Шотландии похудеть на 80 кг

Жительница шотландского города Фолкерк по имени Лаура Нил вдохновила друзей и родственников своей необычайной силой воли. Девушка смогла сбросить почти 80 кг лишнего веса за несколько лет.
Лаура стала набирать вес после смерти любимого отца, пишет Fox News. Мужчина болел раком и скончался очень быстро. Девушка стала заедать горе нездоровой пищей и мало двигалась, превратившись в затворницу. Спустя несколько лет она весила уже почти 144 кг.
Однажды член семьи опубликовал в соцсетях фото с вечеринки, на которой присутствовала и Лаура. Девушка посмотрела на себя со стороны и разрыдалась. Лаура призналась, что не воспринимала себя настолько «огромной». Она решила собрать волю в кулак и вернуться к здоровому образу жизни. Дополнительным стимулом стало желание завести ребенка. Врачи предупредили Нил, что ожирение снижает ее шансы стать матерью.
Уже за первый год Лауре только благодаря здоровой диете и пешим прогулкам удалось сбросить 54 килограмма. Родив дочь Эсме, Нил снова набрала вес. Ей потребовались дополнительные усилия, чтобы вернуться к норме. Но в итоге борьба шотландки завершилась успехом.
«Это изменило мою жизнь», — рассказала Лаура журналистам. Нил призналась, что чувствует себя уверенной, здоровой и много общается с друзьями.