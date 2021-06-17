Создатели «Спутника V» анонсировали укол против индийского штамма COVID-19

«Спутник V» скоро предложит другим производителям вакцин бустерную прививку, адаптированную для работы против штамма коронавируса «Дельта», впервые обнаруженного в Индии, — говорится в заявлении.
Ранее, 16 июня, стало известно, что июньский пик заболеваемости COVID-19 некоторые эксперты связывают с проникнувшим на территорию России индийским вариантом коронавируса. По сведениям открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2 (сообщество базируется в Санкт-Петербурге), вариант «Дельта» занимал чуть больше половины (52%) во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90% — в июне.
По словам экспертов, это можно объяснить либо собственно биологическим преимуществом, когда этот вариант легче передается от человека к человеку, либо тем, что данный вариант эффективнее уходит от антител.
Индийский штамм COVID-19 на этой неделе распространился на территории уже более чем в 70 странах и стал доминирующим на территории Великобритании. Отмечается, что за прошлую неделю в стране, несмотря на довольно неплохие темпы вакцинации, выявили более 30 тыс. случаев коронавируса, причем 90% пришлись на «Дельту».
В службе Public Health England рассказали, что новый штамм оказался на 64% более заразен, чем другие разновидности коронавируса, и несколько более устойчив к существующим вакцинам.