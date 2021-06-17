Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна в столице

16:14 (мск), источник: Forbes
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Власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято. Об этом Forbes рассказали три источника. Источник близкий к мэрии говорит, что власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19.
Еще один собеседник Forbes в мэрии рассказал, что власти не планируют вводить дополнительных ограничений для привитых, но планируют ограничить непривитых граждан. Какие именно ограничения могут коснуться непривитых от коронавируса, он не уточнил.
Другой источник в федеральном правительстве тоже слышал о том, что мэрия рассматривает вариант введения локдауна, но о том, что он коснется только непривитых он не слышал.
«Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет. Однако если представители бизнеса не будут выполнять рекомендаций властей и статистика по прививкам будет
В конце прошлой неделе в Москве ужесточили ограничения. Это произошло после того, как в городе за сутки выявили максимальное число заболевших (7704) с конца декабря, когда был установлен антирекорд (8203) за все время пандемии. В субботу Собянин сообщил, что продлил выходные в Москве — вместо
В среду, 16 июня, власти Москвы ввели новые меры — обязали предприятия торговли, услуг и других сфер, связанных с обслуживанием людей, вакцинировать как минимум 60% работников. Тем, кто не выполнит это требование, грозят штрафы. Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения ввели еще три региона — Подмосковье, Кузбасс и Сахалин.
Forbes направил запрос в
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