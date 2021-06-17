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16:14 (мск), источник: Forbes

Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна в столице

Из-за роста числа заболевших коронавирусом, мэрия обсуждает введение локдауна. Решение пока не принято.

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Источник: РИА "Новости"

Власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято. Об этом Forbes рассказали три источника. Источник близкий к мэрии говорит, что власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19.

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Еще один собеседник Forbes в мэрии рассказал, что власти не планируют вводить дополнительных ограничений для привитых, но планируют ограничить непривитых граждан. Какие именно ограничения могут коснуться непривитых от коронавируса, он не уточнил.

Другой источник в федеральном правительстве тоже слышал о том, что мэрия рассматривает вариант введения локдауна, но о том, что он коснется только непривитых он не слышал.

«Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет. Однако если представители бизнеса не будут выполнять рекомендаций властей и статистика по прививкам будет по-прежнему плохая, тогда будут принимать карательные меры для отдельных бизнесов или слоев населения», — рассказал источник, близкий к мэрии.

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По его словам, сейчас власти пытаются решить три проблемы: как не поднять слишком сильную волну негатива из-за усиливающихся ограничений, как бороться с поддельными сертификатами о прививках от COVID-19 и как проконтролировать исполнение, если новые ограничения против непривитых будут введены.
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В конце прошлой неделе в Москве ужесточили ограничения. Это произошло после того, как в городе за сутки выявили максимальное число заболевших (7704) с конца декабря, когда был установлен антирекорд (8203) за все время пандемии. В субботу Собянин сообщил, что продлил выходные в Москве — вместо 12—14 июня их растянули на девять дней, по 20 июня. Кроме того, в Москве запретили ресторанам и кафе работать по ночам, закрыли зоопарки, фудкорты и детские игровые комнаты, а работодателям рекомендовали перевести на удаленку почти треть сотрудников.

В среду, 16 июня, власти Москвы ввели новые меры — обязали предприятия торговли, услуг и других сфер, связанных с обслуживанием людей, вакцинировать как минимум 60% работников. Тем, кто не выполнит это требование, грозят штрафы. Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения ввели еще три региона — Подмосковье, Кузбасс и Сахалин.

Forbes направил запрос в пресс-службу мэрии и ожидает ответа.

Новость дополняется…

Анастасия Скрынникова, Мария Кокорева, Юлия Котова

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