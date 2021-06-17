16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фото российского «места силы» попало в топ фотографий года
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил
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Сразу восемь работ российских фотографов попали в
В номинации «Моя планета» среди одиночных работ жюри отметило снимок Артема Оноприенко, который он сделал на Байкале. Работа «Место силы» показывает загадочную огненную спираль над озером, которая поднимается в звездное небо.
«Древнейшее озеро Байкал, отличается не только своими красивыми пейзажами, но и множеством тайн. На Байкале много уникальных мест “силы”, созданных самой природой», — описал свою работу фотограф.
В категории «Спорт» жюри отметило экспрессивный снимок Дарьи Исаевой с парой фигуристов на льду. Исаева попала в
В категории «Портрет. Герой нашего времени» жюри отметило снимок Сергея Бобылева. На нем лицо хирурга, который оперирует во временном быстровозводимом комплексе для лечения пациентов с COVID-19.
Среди серий портретов выделились работы Марии Гельман и Павла Волкова. Гельман показала историю любви пожилой пары с синдромом Дауна, а Волков рассказал о мужчине и женщине, которые получили сильные ожоги при пожаре и претерпели множество операций. Теперь они пытаются вести жизнь обычных людей.
Всего в
Поданные на конкурс работы отражают самые громкие события года, такие как майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии и пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизней по всему земному шару.
Кто получит
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Анна Лысенко