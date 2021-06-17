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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото российского «места силы» попало в топ фотографий года

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Сразу восемь работ российских фотографов попали в шорт-лист престижного Конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года.

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В номинации «Моя планета» среди одиночных работ жюри отметило снимок Артема Оноприенко, который он сделал на Байкале. Работа «Место силы» показывает загадочную огненную спираль над озером, которая поднимается в звездное небо.

«Древнейшее озеро Байкал, отличается не только своими красивыми пейзажами, но и множеством тайн. На Байкале много уникальных мест “силы”, созданных самой природой», — описал свою работу фотограф.

В категории «Спорт» жюри отметило экспрессивный снимок Дарьи Исаевой с парой фигуристов на льду. Исаева попала в шорт-лист и с серией спортивных фотографий, на которых олимпийские атлеты переживают изоляцию во время пандемии. В номинации отличились также фотографы Евгений Коноплёв и Кристина Бражникова с трогательными визуальными «рассказами» о спортсменах.

В категории «Портрет. Герой нашего времени» жюри отметило снимок Сергея Бобылева. На нем лицо хирурга, который оперирует во временном быстровозводимом комплексе для лечения пациентов с COVID-19.

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Среди серий портретов выделились работы Марии Гельман и Павла Волкова. Гельман показала историю любви пожилой пары с синдромом Дауна, а Волков рассказал о мужчине и женщине, которые получили сильные ожоги при пожаре и претерпели множество операций. Теперь они пытаются вести жизнь обычных людей.

Всего в шорт-лист попали представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады. Для выбора победителей жюри отсмотрело порядка 4,5 тысяч работ из 70 стран.

Поданные на конкурс работы отражают самые громкие события года, такие как майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии и пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизней по всему земному шару.

Кто получит гран-при конкурса, а также как распределятся призовые места, станет известно в сентябре.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

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