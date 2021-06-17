16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хорватская деревня распродает дома менее чем за доллар
Однако у этой сделки есть свои нюансы.
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Власти хорватской деревни Леград решили последовать примеру своих европейских коллег и объявили распродажу домов по смешной цене в одну куну (около 12 рублей).
Всего на продажу выставлены 19 домов, которые, впрочем, находятся в крайне плачевном состоянии. Новым владельцам придется хорошо вложиться в ремонт, но местные власти готовы выдать новым владельцам беспроцентный кредит в размере 25 тысяч кун (около 289 тысяч рублей).
С помощью такой распродажи местные власти пытаются спасти деревню от вымирания и вдохнуть в нее новую жизнь.
Сообщается, что большая часть домов уже распродана покупателям из России, Украины, Турции и Аргентины, пишет Daily Star.
Екатерина Гура