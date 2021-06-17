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19:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые выяснили, чем было вызвано «великое потускнение» звезды Бетельгейзе

Бетельгейзе, красная звезда-сверхгигант в созвездии Ориона, резко потемнела в конце 2019 — начале 2020 года. Такое поведение заставило многих предположить, что она вот-вот взорвется. Но астрономы, с помощью «Очень большого телескопа» в Чили, выяснили, что причиной потускнения могло стать гигантское облако пыли между звездой и Землей.

Источник: BBC News Русская служба

Даже те, кто не увлекается астрономией, скорее всего смогут распознать Бетельгейзе и найти ее на звездном небе. Это оранжевая точка в верхнем левом углу Ориона (или нижнем правом, если смотреть на созвездие в Южном полушарии). Она входит в десятку самых ярких звезд на нашем небосклоне.

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Бетельгейзе находится довольно близко к Земле, на расстоянии около 550 световых лет. Это так называемая полуправильная переменная звезда. Она естественным образом светлеет и темнеет каждые 400 дней.

Но то, что произошло со звездой полтора года назад, было необычным. Она потускнела гораздо быстрее и сильнее, чем когда-либо прежде в истории наблюдений за ней, прежде чем снова вернула свою привычную яркость несколькими месяцами позже.

Для объяснения этого были выдвинуты две основные гипотезы.

Согласно одной из них, потускнение могло быть вызвано огромным относительно холодным пятном на поверхности звезды, подобным пятнам на Солнце. По другому предположению, блеск Бетельгейзе мог померкнуть из-за пылевого облака, сформировавшегося перед звездой с точки зрения земного наблюдателя.

В 2019 году Бетельгезе потускнела сильнее обычного и заставила ученых поволноваться | Источник: ESO

Астроном Мигель Монтарж и его коллеги исследовали звезду с помощью «Очень большого телескопа» (Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории, одного из самых мощных телескопов на Земле. Степень его разрешения позволяет напрямую отображать поверхность Бетельгейзе.

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Исследователи сравнили изображения до, во время и после затемнения и провели моделирование, чтобы увидеть, какие процессы могли привести к полученным кадрам.

Его результаты привели ученых к выводу, что обе гипотезы были до некоторой степени верны.

«Общая мысль заключается в том, что на одном из участков поверхности звезды упала температура, и из-за этого охлаждения газ, выброшенный раньше, конденсировался в пыль», — говорит одна из участниц исследования Эмили Каннон из Католического университета Лёвена в Бельгии.

«Таким образом, изначально яркость звезды упала из-за этого холодного пятна, а превратившийся в пыль газ заставил ее стремительно потускнеть для нас еще больше», — объясняет она.

Положение звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона | Источник: ESO/N.RISINGER (SKYSURVEY.ORG)

Масса Бетельгейзе примерно в 15−20 раз превышает солнечную, при этом по диаметру она в 500−800 раз больше Солнца и примерно в 100 тысяч раз ярче. Астрономы долгое время считали, что этот сверхгигант стремительно приближается к финальному этапу своей жизни, когда он взорвется, станет сверхновой и это событие будет видно с Земли.

«Сейчас мы думаем, что Бетельгейзе — относительно молодой красный сверхгигант, и ему предстоит долгая жизнь», — говорит Эмили Каннон.

Насколько долгая?

Астрономы чаще всего говорят о десятках и даже сотнях тысяч лет. Но когда это рано или поздно случится, это явление будет впечатляющим: вспышку можно будет наблюдать даже при свете дня.

Последней сверхновой, наблюдаемой в нашей галактике Млечный путь, была звезда Кеплера, которая взорвалась в 1604 году. Записи астрономов того времени показывают, что ее было видно днем на протяжении ​​более чем трех недель.

Выводы астрономов опубликованы в статье в журнале Nature.

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