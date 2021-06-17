17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древний храм в Турции оказался моделью Вселенной
Фигуры богов и демонов в нем говорят о структуре мира.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Знаменитый храм Язылыкая в Центральной Анатолии может оказаться символической моделью Вселенной в представлении древних хеттов.
К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в Journal of Skyscape Archeology.
Хеттское скальное святилище близ Богазкея начали возводить в XV веке до н. э. Но главные сооружения, надписи, скульптуры и рельефы богов и демонов были созданы во время правления предпоследнего хеттского царя Тудхалии IV в 1250 — 1220 годах до н. э. Хетты были индоевропейским народом бронзового века, жившим в Малой Азии. Здесь они основали Хеттское царство, которое просуществовало с 1800 до 1180 года до н. э.
Святилище Язылыкая содержит множество изображений существ, похожих на людей и чудовищ. Традиционно их трактуют как некий хеттский пантеон богов и демонов. Предполагается, что храм использовали для новогодних церемоний и отправления заупокойного культа царской династии. Позже исследователи из Швейцарии предположили, что некоторые изображения богов могут на самом деле оказаться солнечным и лунным календарями.
Теперь группа ученых после семилетнего изучения святилища предложила еще один неожиданный вывод. Изображения и скульптуры в храме, скорее всего, описывают не столько богов, сколько происхождение и строение мира согласно мифологии хеттов.
Одно из изображений показывает, что Вселенная возникла из хаоса и имеет трехуровневую структуру: она состоит из подземного мира, земли и небес. Хетты также показали приполярные звезды, которые никогда не прячутся за горизонтом. Эти звезды изображены в виде группы человекоподобных фигур. Похожие изображения были и у древних египтян, говорят ученые.
Важным аспектом хеттской космологии также было периодическое обновление жизни. Эта цикличность дня и ночи, фаз луны и времен года отображена в фигурках богов и демонов, вырезанных из камня.
Похожим образом структуру Вселенной описывали в Месопотамии, Мезоамерике и многих других регионах.
Анна Лысенко