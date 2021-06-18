«Вечные химикаты». Эксперты в США обнаружили опасные вещества в косметике ведущих брендов
В Конгресс США внесен законопроект о запрете использования в продуктах косметики представляющих угрозу для здоровья химических компонентов, известных как PFAS (пер- и полифторалкильные вещества).
По мере ослабления карантинных ограничений во многих странах вновь открываются магазины и косметические салоны | Источник:Reuters
В опубликованном во вторник в журнале Environmental Science & Technology Letters исследовании группы экспертов говорится, что PFAS присутствуют в 52% из приобретенных в США и Канаде для тестов более чем двухсот (231) различных косметических средств от 80 ведущих производителей. Авторы не уточняют, в продукции каких именно фирм обнаружены опасные вещества, однако эксперты изучали изделия ведущих мировых брендов.
Это лосьоны, смывки, лаки для ногтей, кремы для бритья, основы, губные помады, тушь и тени для глаз.
Больше всего PFAS оказалось в водоустойчивых тенях (82% изделий), основах (63%) и устойчивой помаде (62%).
PFAS — группа из более чем 4700 искусственно синтезируемых веществ, самым известным из которых является политетрафторэтилен, сокращенно тефлон. Их еще называют «вечными химикатами», потому что они практически не разлагаются в природных условиях.
«Фактически, ученые даже не могут оценить период полураспада PFAS в окружающей среде, то есть время, необходимое для исчезновения 50% химического вещества», — указывает американский Национальный институт наук об окружающей среде.
Их широко применяют для окраски одежды, ковров и пищевой упаковки, а также для покрытия кухонной посуды, чтобы сделать их водо- и грязеотталкивающими. Косметику они делают более устойчивой, помогают ей лучше ложиться на кожу и придают блеск.
Попав в организм человека, PFAS, как утверждают врачи, повышают риск рака, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств.
«Опасность PFAS в том, что они впитываются через поры и слезные железы. К тому же женщины часто облизывают накрашенные губы», — цитирует сайт CNN профессора дерматологии Уитни Боу.
Экспертов Environmental Working Group, организации потребителей, составляющей списки содержащих токсины продуктов, особенно встревожило то, что 88% протестированных изделий не имели на упаковке указания о наличии в их составе PFAS.
Правда, при этом они подчеркивают, что цепочки поставщиков бывают длинными, и конечные производители косметики, в том числе крупнейшие фирмы, могли и не знать о присутствии в их продуктах вредных ингредиентов.
Это первое исследование такого рода, так что мы сами не знали, что обнаружим. С учетом каждодневного использования такой косметики люди подвергают себя существенному риску.
«Более того, типы продукта, которые дали положительный результат на высокое содержание фтора и поэтому с большой вероятностью содержат PFAS, часто наносятся на губы и вокруг глаз», — говорит профессор Боу.
«Мы не ожидали, что столько косметических изделий “засветятся” таким образом», — подтверждает профессор биохимии Грэм Писли.
«Шокирующий результат должен стать тревожным звонком для косметической индустрии», — считает его коллега Дэвид Эндрюс.
«Американцы вправе быть уверенными, что продукты, которые они каждый день наносят на свои волосы и кожу, безопасны», — говорится в пояснительном письме одного из авторов внесенного в Конгресс законопроекта, члена палаты представителей от штата Мичиган Дебби Динджелл.
Как отмечает Том Брутон, почти половина проверенных продуктов не содержит PFAS, что доказывает: выпускать косметику можно и без них.
Американская ассоциация производителей косметики, объединяющая около 600 компаний, заявила, что дождется результатов собственной проверки, прежде чем давать какие-либо комментарии.
Два наиболее вредных вещества из группы PFAS — перфтороктановая кислота и перфтороктановый сульфонат (ПФОС) — были запрещены в США еще в начале 2000-х годов.
Но химики постоянно синтезируют новые вещества, которые, по словам ведущего токсиколога США Линды Бирнбаум, не менее вредны.
Исследование 2015 года, проведенное Центрами США по контролю и профилактике заболеваний, показало наличие PFAS в крови 97% американцев.
Эксперты советуют гражданам, беспокоящимся о своем здоровье, для начала отказаться от косметических изделий, рекламируемых как «водоустойчивые» или «рассчитанные на длительное применение».
А вот наличие маркера «натуральный продукт» не всегда гарантирует безопасность, указывает профессор Боу.
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