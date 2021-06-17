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20:41 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи из «красной зоны» рассказали о новых симптомах коронавируса

В конце мая — начале июня 2021 года в госпитали для больных коронавирусом в Москве стало поступать все больше пациентов в возрасте 18−28 лет, рассказали «Газете.Ru» работающие в «красных зонах» медики. Они отмечают, что к традиционным симптомам — высокой температуре, отдышке и слабости — добавился кашель с мокротой и кровью.

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Источник: РИА "Новости"

Многие пациенты не реагируют на привычное лечение — врачам приходится подбирать новую терапию, а также медикаментозно снижать иммунитет, чтобы лекарства начали действовать.

В столичные больницы стали доставлять все больше пациентов с коронавирусом в возрасте до 30 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщила инфекционист, которая работает с COVID-больными в одной из столичных клиник, Лилия Баранова.

«Вот те пациенты, которые у меня сейчас, в основном молодые, то есть от 22 до 28 лет наверное где-то, и их довольно много по сравнению с прошлым годом. Болеют однозначно тяжелее, просто повально», — сказала она.

«Много молодых. Стали поступать и 18-, и 20-, и 24-летние. Пока переносят относительно нормально. Что будет дальше и как будут болеть, покажет время», — отметила в свою очередь медсестра «красной зоны» Евгения.

По словам специалистов, основными симптомами остаются: слабость, одышка, температура выше 38 °C, ощущение нехватки воздуха и сухой кашель.

«Довольно часто встречаются общие симптомы: слабость, головные боли, иногда очень сильные, и снижение работоспособности. Потеря обоняния и вкуса — также довольно частые симптомы, но было замечено, что они встречаются чаще при легкой форме COVID-19», — добавляет медсестра ковидного отделения Любовь.

Евгения вместе с тем отмечает, что вирус стал более агрессивным.

«Добавился кашель с мокротой — больше простудного плана. Если сравнивать мой первый год в том году апрель-май и сейчас, то это совершенно разное. Тогда у меня умерло за три месяца два человека, а теперь же может за неделю 5−7 пациентов», — сетует она.

Из новых симптомов — мокрота и кровохарканье, но оно может происходить от слишком сильных приступов кашля. А так в целом все по-старому — только вкус и запах больше не пропадает у многих, что довольно странно.
Лилия Баранова
инфекционист 

Между тем изменилось и лечение пациентов — врачам приходится подбирать индивидуальную терапию, так как некоторым традиционные схемы больше не помогают.

«Сейчас используются препараты, которые воздействуют на разные звенья цепи воспаления в организме — цитокиновый шторм. Пациентам, которым не помогает традиционная терапия, по клиническим и лабораторным показателям, применяют дорогостоящие иммунобиологические препараты», — рассказывает Любовь.

«Добавился “флуимуцил” для отхаркивания мокроты. Когда человек не реагирует на классическое лечение, то берем более сильные препараты. В случае гиперреакции иммунитета, то есть цитокинового шторма, применяются препараты для снижения иммунитета, так как иммунная система начинает слишком активную работу, в результате чего организм атакует сам себя», — говорит медсестра Евгения.

«Есть те, у кого гиперреакция иммунитета, но их немного. Вот таким пациентам не подходит классическое лечение, мы на них пробуем разные средства. И некоторые помогают. В качестве процедур мы назначаем обычно комплекс витаминов и кислородотерапию — тем, у кого уровень кислорода в крови низкий», — добавляет инфекционист Баранова.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве появился новый вариант коронавируса, который является измененным индийским штаммом, передавал «Интерфакс».

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве, а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский», — сказал он.

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Тем временем главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал, что в последнее время врачи периодически фиксируют, что прежние методы борьбы с коронавирусом оказываются неуспешными.

«Факторы риска тяжелого течения принципиально не изменились, но что настораживает: есть ощущение, что меняется вирус», — отмечал он.

По его словам, лечить пациентов стало тяжелее, так как появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которым не помогают выработанные ранее методы лечения. «В последнее время периодически мы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус же за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал», — заключил врач.

Екатерина Томова

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