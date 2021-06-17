22:36 (мск), источник: ТАСС
«Спутник Лайт» выйдет в оборот через 1,5 недели
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вакцина «Спутник Лайт» выйдет в гражданский оборот через 1,5 недели и будет использоваться в том числе для ревакцинации.
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Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Через 1,5 недели “Спутник Лайт” выйдет с контроля в оборот. Он будет использовать в том числе для ревакцинации», — сказал он, добавив, что рекомендации по ревакцинации сейчас готовятся.
Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.