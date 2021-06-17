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22:36 (мск), источник: ТАСС

«Спутник Лайт» выйдет в оборот через 1,5 недели

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вакцина «Спутник Лайт» выйдет в гражданский оборот через 1,5 недели и будет использоваться в том числе для ревакцинации.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Через 1,5 недели “Спутник Лайт” выйдет с контроля в оборот. Он будет использовать в том числе для ревакцинации», — сказал он, добавив, что рекомендации по ревакцинации сейчас готовятся.

Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

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