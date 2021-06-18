10:41 (мск), источник: Газета.Ру
«Пхукетская песочница»: Таиланд готовится открыться для туристов
Как в Таиланде готовятся принимать отдыхающих.
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Таиланд планирует открыться для привитых туристов с середины октября 2021 года. Об этом 16 июня заявил
Таким образом, я ставлю цель получить возможность провозгласить Таиланд полностью открытым через 120 дней, начиная с сегодняшнего, а для туристических центров, которые будут готовы, сделать это еще раньше.
Перспективы открытия для Таиланда тесно связаны с вакцинацией: туристов начнут пускать, если к середине октября большинство жителей получит хотя бы одну дозу вакцины. В стране поставили целью прививать по 10 млн человек, начиная с июля — как рассказал
«Мы не можем ждать момента, когда все будут полностью вакцинированы двумя уколами или когда мир будет свободен от вируса, — провозгласил Прают
План, получивший название «Пхукетская песочница», подразумевает, что прививку получат 70% жителей острова — сейчас вакцинированы 60%. Туристы, которые прилетают на Пхукет, должны будут доказать, что они получили полный курс вакцины, а также сдать отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. После этого они смогут спокойно передвигаться по острову, а через 14 дней, вновь сдав анализы и получив негативный результат, путешественники уже смогут отправляться в другие части Таиланда.
Как сообщает издание Nation Thailand, 25 июня Прают
Отраслевое туристическое издание Skift, правда, уже назвало план открытия Пхукета «причудливым и тяжелым». Оно отметило, что об инициативе запустить туристов на остров, по данным на 10 июня, не сообщала даже королевская Royal Gazette — что означает, что одобрения на самом верху план не получил. Это усложняет для тайских туроператоров процесс формирования предложения для путешественников — они пока не уверены, что можно предложить.
Неясная ситуация, в частности, с отелями — по данным Skift, на Пхукете за время пандемии закрылось от 40% до 70% гостиниц, и неизвестно, откроются ли они снова. Кроме того, туристов могут отпугнуть недостаточно ясные правила поведения по острове в новых условиях и плохая погода. Июль в Таиланде — низкий сезон с продолжительными ливнями.
Все больше западных стран открывается для вакцинированных туристов с минимальными ограничениями и при максимальной безопасности. Максимум правил и минимум уверенности в Таиланде отрицательно влияют на его возможности продвигать себя.
Планы открытия Пхукета Управление по туризму Таиланда опубликовало 9 июня — однако в них отмечается, что это «живой документ», в которой постоянно будут вноситься изменения. И действительно, он подразумевает много ограничений. Так, например, туристам на отдыхе рекомендуется соблюдать ряд правил — сохранять социальную дистанцию, носить маски, мыть руки, измерять температуру, тестироваться на COVID-19 и скачать себе приложение, отслеживающее контакты (Thai Chana and Mor Chana).
К слову, по нынешнему плану и приехать могут не все вакцинированные, а только жители стран с низким или средним уровнем распространения коронавирусной инфекции. Опубликован также список авиакомпаний, которым разрешены полеты на Пхукет: среди них есть, например, KLM, Qatar Airways или Korean Air. Для российских авиаперевозчиков остров пока закрыт.