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10:41 (мск), источник: Газета.Ру

«Пхукетская песочница»: Таиланд готовится открыться для туристов

Как в Таиланде готовятся принимать отдыхающих.

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Источник: AP 2021
Правительство Таиланда готовится открыть страну для туристов в середине октября: как заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, нужно как можно скорее дать людям возможность зарабатывать. Для этого их необходимо сначала привить — глава кабинета министров призывает сделать все, чтобы к началу высокого туристического сезона большинство тайцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Полем для эксперимента по приему туристов станет остров Пхукет.

Таиланд планирует открыться для привитых туристов с середины октября 2021 года. Об этом 16 июня заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча в своем обращении к нации. «Для нас пришло время посмотреть вперед и назначить дату, когда мы сможем открыться полностью и начать принимать гостей», — цитирует его Bloomberg. Глава правительства Таиланда добавил, что открытие страны поможет облегчить «огромные страдания людей, которые лишились возможности зарабатывать».

Таким образом, я ставлю цель получить возможность провозгласить Таиланд полностью открытым через 120 дней, начиная с сегодняшнего, а для туристических центров, которые будут готовы, сделать это еще раньше.
Прают Чан-Оча
Премьер-министр Таиланда
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Перспективы открытия для Таиланда тесно связаны с вакцинацией: туристов начнут пускать, если к середине октября большинство жителей получит хотя бы одну дозу вакцины. В стране поставили целью прививать по 10 млн человек, начиная с июля — как рассказал премьер-министр, закуплено 105,5 млн доз вакцины, что даже превышает потребность.

Премьер-министр оговорился, что достаточно будет, если люди получат только по первой дозе двухфазной вакцины — открытие туристических объектов важно для страны, где туризм был одной из важнейших отраслей экономики. По данным, опубликованным на сайте Министерства туризма Таиланда, число иностранцев, посетивших страну с января по апрель 2021 года, упало по сравнению с тем же периодом 2020 года на 99%: более 6 млн в прошлом году — и 28 тыс. в нынешнем.

«Мы не можем ждать момента, когда все будут полностью вакцинированы двумя уколами или когда мир будет свободен от вируса, — провозгласил Прают Чан-Оча. — Мы должны быть готовы жить с определенным риском, но держать его на управляемом уровне и дать людям вернуться к возможности зарабатывать на жизнь».

Открытие полетов на остров Пхукет в июле станет пробным запуском — туда получат доступ привитые туристы, которым не нужно будет сталкиваться с такими неудобствами, как двухнедельный карантин.

План, получивший название «Пхукетская песочница», подразумевает, что прививку получат 70% жителей острова — сейчас вакцинированы 60%. Туристы, которые прилетают на Пхукет, должны будут доказать, что они получили полный курс вакцины, а также сдать отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. После этого они смогут спокойно передвигаться по острову, а через 14 дней, вновь сдав анализы и получив негативный результат, путешественники уже смогут отправляться в другие части Таиланда.

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Как сообщает издание Nation Thailand, 25 июня Прают Чан-Оча должен прилететь на Пхукет с инспекцией — он проверит, насколько готов принимать туристов аэропорт Пхукета, где их должны будут тестировать на коронавирусную инфекцию, а также ознакомится с тем, как идет процесс вакцинации. Однако губернатор Пхукета Пичет Панапонг уже заявлял, что прививку получили около 74% жителей.

Отраслевое туристическое издание Skift, правда, уже назвало план открытия Пхукета «причудливым и тяжелым». Оно отметило, что об инициативе запустить туристов на остров, по данным на 10 июня, не сообщала даже королевская Royal Gazette — что означает, что одобрения на самом верху план не получил. Это усложняет для тайских туроператоров процесс формирования предложения для путешественников — они пока не уверены, что можно предложить.

Неясная ситуация, в частности, с отелями — по данным Skift, на Пхукете за время пандемии закрылось от 40% до 70% гостиниц, и неизвестно, откроются ли они снова. Кроме того, туристов могут отпугнуть недостаточно ясные правила поведения по острове в новых условиях и плохая погода. Июль в Таиланде — низкий сезон с продолжительными ливнями.

Все больше западных стран открывается для вакцинированных туристов с минимальными ограничениями и при максимальной безопасности. Максимум правил и минимум уверенности в Таиланде отрицательно влияют на его возможности продвигать себя.
Skift

Планы открытия Пхукета Управление по туризму Таиланда опубликовало 9 июня — однако в них отмечается, что это «живой документ», в которой постоянно будут вноситься изменения. И действительно, он подразумевает много ограничений. Так, например, туристам на отдыхе рекомендуется соблюдать ряд правил — сохранять социальную дистанцию, носить маски, мыть руки, измерять температуру, тестироваться на COVID-19 и скачать себе приложение, отслеживающее контакты (Thai Chana and Mor Chana).

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К слову, по нынешнему плану и приехать могут не все вакцинированные, а только жители стран с низким или средним уровнем распространения коронавирусной инфекции. Опубликован также список авиакомпаний, которым разрешены полеты на Пхукет: среди них есть, например, KLM, Qatar Airways или Korean Air. Для российских авиаперевозчиков остров пока закрыт.

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