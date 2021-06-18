02:53 (мск), источник: Известия
Штаммная ситуация: «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому варианту вируса
Как справиться с новыми мутациями COVID-19, атаковавшими Россию.
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Необходимости менять состав «Спутника V»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «стремительном ухудшении» ситуации, анонсировал суточный прирост заболевших в 9 тыс. и признался в проработке жестких ограничений в городе. На этом фоне столица вместе с рядом других субъектов приняла решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.
Меры по борьбе с коронавирусом отменять пока рано, поскольку темпы заболеваемости в России еще очень высокие, отметил Михаил Мишустин во время заседания координационного совета.
— Важно наращивать темпы вакцинации. Хочу еще раз обратить внимание глав регионов. Люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки, — сообщил глава кабмина.
Он напомнил об организации бесплатной вакцинации «для всех желающих в каждом регионе», отметив при этом эффективность российских препаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что ситуация с коронавирусом «стремительно ухудшается». Он также подчеркнул, что такое положение вещей стало сюрпризом для властей столицы. При этом уже 18 июня по городу стоит ожидать более 9 тыс. заболевших.
— Такая динамика является достаточно неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости, — признался градоначальник.
«Пришла новая мутация, новый штамм действует», — добавил мэр уже на встрече с рестораторами столицы. Он также сообщил, что городские власти находятся близко к более жестким решениям по ограничениям в борьбе с коронавирусом. По его словам, за два дня «съедается» мощность такой больницы, как центр в Коммунарке. Если пять дней назад в Москве было развернуто 13 тыс. ковидных коек, то за несколько суток свободные места устремились к нулю. Властям пришлось подготовить 3 тыс. дополнительных, которые тоже, видимо, скоро будут исчерпаны.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в своем выступлении уделила существенное внимание распространению новых штаммов. По ее словам, у коронавируса выявлено более 13 тыс. последовательностей, а «увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растет».
Один из известных в мире способов противостояния новым штаммам — смена состава вакцины, в основу которой вкладывается мутантный образец. Так постоянно происходит с вакцинами от гриппа. На основании данных по циркулирующим в том или ином сезоне штаммам вируса гриппа определяется и при необходимости изменяется состав предлагающейся населению вакцины.
Однако директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил «Известиям», что в случае со «Спутником V» состав препарата менять будет нецелесообразно.
— Создавать новую вакцину (корректировать выпущенный в оборот препарат. — «Известия») при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — 3−4 месяца. За это время вирус мутирует и придет еще
Глава Минздрава Михаил Мурашко одной из особенностей нынешнего периода назвал «вовлечение в число заболевших и беременных», которых, по его словам, около 10 тыс. Он заверил, что сейчас специалисты рассматривают вопрос о получении «новых научных данных по использованию вакцины “Спутник V” у беременных».
— Увеличение количества беременных, которые сейчас болеют COVID-19, вряд ли связано именно с беременностью, — считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Скорее всего, это связано с особой заразностью того самого индийского штамма, который в данный момент сильно распространился по России.
Во время заседания премьер напомнил о праве регионов самостоятельно принимать решения о защите граждан от коронавируса. Этими полномочиями уже воспользовались власти нескольких субъектов. В руководстве Москвы, а также Московской, Кемеровской и Сахалинской областей объявили об обязательной вакцинации нескольких групп населения. В столице, например, привиться должны 60% жителей, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также в салонах красоты,
— Дело не в том, что эти категории граждан — разносчики инфекции, но они часто контактируют с другими людьми. Поэтому их вакцинация необходима, чтобы прервать цепочку суперраспространения вируса, — отметил в разговоре с «Известиями» директор
По его мнению, единственный метод борьбы с COVID-19 — вакцинация, но ее крайне низкие темпы в России выглядят парадоксально.
— На Западе люди в очереди выстраиваться, чтобы получить прививку, у нас у многих — необоснованные антипрививочные настроения. С такими темпами вакцинации коллективного иммунитета мы достичь не сможем, — заявил специалист.
Парламентарии также поддерживают решения региональных властей. В частности, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с «Известиями» назвал эти меры вынужденными.
— Цифры каждый день растут. Причем не только число заболевших, но и смертность. Некоторые особенности этой так называемой третьей волны — быстрая заражаемость и тяжелое течение — заставляют принимать меры. В первую очередь нужно оберегать и спасать жизни людей. Единственный путь — поставить прививку, — подчеркнул парламентарий.
Тем не менее, как отмечал
Максим Ходыкин, Анна Урманцева, Мария Недюк