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02:53 (мск), источник: Известия

Штаммная ситуация: «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому варианту вируса

Как справиться с новыми мутациями COVID-19, атаковавшими Россию.

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Источник: РИА "Новости"

Необходимости менять состав «Спутника V» из-за индийского и других новых штаммов коронавируса нет, главное — поддерживать высокий титр антител и вовремя ревакцинироваться, сообщил «Известиям» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Михаил Мишустин отметил преждевременность отмены ограничительных мер и призвал наращивать темпы прививочной кампании.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «стремительном ухудшении» ситуации, анонсировал суточный прирост заболевших в 9 тыс. и признался в проработке жестких ограничений в городе. На этом фоне столица вместе с рядом других субъектов приняла решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

Спасительный укол

Меры по борьбе с коронавирусом отменять пока рано, поскольку темпы заболеваемости в России еще очень высокие, отметил Михаил Мишустин во время заседания координационного совета.

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— Важно наращивать темпы вакцинации. Хочу еще раз обратить внимание глав регионов. Люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки, — сообщил глава кабмина.

Он напомнил об организации бесплатной вакцинации «для всех желающих в каждом регионе», отметив при этом эффективность российских препаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что ситуация с коронавирусом «стремительно ухудшается». Он также подчеркнул, что такое положение вещей стало сюрпризом для властей столицы. При этом уже 18 июня по городу стоит ожидать более 9 тыс. заболевших.

— Такая динамика является достаточно неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости, — признался градоначальник.

«Пришла новая мутация, новый штамм действует», — добавил мэр уже на встрече с рестораторами столицы. Он также сообщил, что городские власти находятся близко к более жестким решениям по ограничениям в борьбе с коронавирусом. По его словам, за два дня «съедается» мощность такой больницы, как центр в Коммунарке. Если пять дней назад в Москве было развернуто 13 тыс. ковидных коек, то за несколько суток свободные места устремились к нулю. Властям пришлось подготовить 3 тыс. дополнительных, которые тоже, видимо, скоро будут исчерпаны.

Дурной штамм заразителен

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в своем выступлении уделила существенное внимание распространению новых штаммов. По ее словам, у коронавируса выявлено более 13 тыс. последовательностей, а «увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растет».

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Один из известных в мире способов противостояния новым штаммам — смена состава вакцины, в основу которой вкладывается мутантный образец. Так постоянно происходит с вакцинами от гриппа. На основании данных по циркулирующим в том или ином сезоне штаммам вируса гриппа определяется и при необходимости изменяется состав предлагающейся населению вакцины.

Однако директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил «Известиям», что в случае со «Спутником V» состав препарата менять будет нецелесообразно.

— Создавать новую вакцину (корректировать выпущенный в оборот препарат. — «Известия») при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — 3−4 месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы — дело неблагодарное. Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры, — подчеркнул специалист.

По словам Александра Гинцбурга, правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а по прошествии времени, когда титры защитных антител снизятся, ревакцинироваться при помощи «Спутника Лайт».

Глава Минздрава Михаил Мурашко одной из особенностей нынешнего периода назвал «вовлечение в число заболевших и беременных», которых, по его словам, около 10 тыс. Он заверил, что сейчас специалисты рассматривают вопрос о получении «новых научных данных по использованию вакцины “Спутник V” у беременных».

— Увеличение количества беременных, которые сейчас болеют COVID-19, вряд ли связано именно с беременностью, — считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Скорее всего, это связано с особой заразностью того самого индийского штамма, который в данный момент сильно распространился по России.

Ответственность регионов

Во время заседания премьер напомнил о праве регионов самостоятельно принимать решения о защите граждан от коронавируса. Этими полномочиями уже воспользовались власти нескольких субъектов. В руководстве Москвы, а также Московской, Кемеровской и Сахалинской областей объявили об обязательной вакцинации нескольких групп населения. В столице, например, привиться должны 60% жителей, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также в салонах красоты, фитнес-клубах, театрах, кинотеатрах и концертных залах.

— Дело не в том, что эти категории граждан — разносчики инфекции, но они часто контактируют с другими людьми. Поэтому их вакцинация необходима, чтобы прервать цепочку суперраспространения вируса, — отметил в разговоре с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

По его мнению, единственный метод борьбы с COVID-19 — вакцинация, но ее крайне низкие темпы в России выглядят парадоксально.

— На Западе люди в очереди выстраиваться, чтобы получить прививку, у нас у многих — необоснованные антипрививочные настроения. С такими темпами вакцинации коллективного иммунитета мы достичь не сможем, — заявил специалист.

Парламентарии также поддерживают решения региональных властей. В частности, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с «Известиями» назвал эти меры вынужденными.

— Цифры каждый день растут. Причем не только число заболевших, но и смертность. Некоторые особенности этой так называемой третьей волны — быстрая заражаемость и тяжелое течение — заставляют принимать меры. В первую очередь нужно оберегать и спасать жизни людей. Единственный путь — поставить прививку, — подчеркнул парламентарий.

Тем не менее, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речи о тотальной обязательной вакцинации в России не идет.

Максим Ходыкин, Анна Урманцева, Мария Недюк

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