03:59 (мск), источник: m24.ru
Названы три популярных направления внутреннего туризма в России
Россиянам назвали три популярных направления внутреннего туризма в стране. Соответствующее исследование провели сервисы экосистемы Сбера — ЮKassa и 2ГИС.
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Как передает РИА Новости, в число лидеров вошли Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края. Сообщается, что количество туристов от общего количества активных пользователей 2ГИС в Республике Алтай составила 70%, в Ставропольском крае — 61%, в Краснодарском крае — 54%.
«При этом в отдельных городах черноморского побережья доля гостей выше, чем в среднем по краю — например, в Сочи и Новороссийске 67% и 69% соответственно», — отмечается в исследовании.
Авторы анализа также зафиксировали повышение спрос на авиа- и железнодорожные билеты за прошедшие пять месяцев текущего года. В частности, по сравнению с 2019 годом оборот платежей на
Среднее значение чека за билеты возросло в два раза и составило 10 917 рублей. Самый высокий показатель был отмечен в Еврейской автономной области — 15 781 рубль.
Кроме того, россияне увеличили траты на аренду автомобилей в 1,7 раза на
Исследование было проведено на основе данных ЮKassa. Динамика доли приезжих в регионах оценивалась по обезличенным данным о поисковых запросах пользователей 2ГИС за 2019−2021 годы.
Ранее туроператоры РФ назвали самые дешевые страны для отдыха в июне. Наиболее доступными для россиян стали ОАЭ и Египет.
До этого эксперты Ассоциации туроператоров России назвали варианты бюджетных направлений июня. Самыми дешевыми путевками на море в конце первого летнего месяца оказались десятидневные туры в Крым, Сочи и Анапу.