10:53 (мск), источник: Газета.Ру
«Дикую мяту» отменили за несколько часов до открытия
Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, не состоится, сообщается в
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«Главным санитарным врачом в адрес Губернатора Тульской области были направлены рекомендации об отмене
Организаторы «Дикой мяты» на своей странице во «Вконтакте» подтвердили, что в полночь 18 июня получили приказ о том, что все массовые мероприятия отменены, включая подконтрольный им фестиваль.
«Если вы ещё не выехали на фестиваль — не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия», — заявили организаторы.
Ранее сообщалось, что