Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Власти поддержали закон о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой В законодательстве предлагают прописать право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками
Фоторепортажи
12Встреча президентов России и США
10Показ макета нового капсульного пассажирского вагона
10:53 (мск), источник: Газета.Ру

«Дикую мяту» отменили за несколько часов до открытия

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, не состоится, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
10:45 (мск)Павильоны «Здоровая Москва» будут открыты только для вакцинации от COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Главным санитарным врачом в адрес Губернатора Тульской области были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий. В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные… мероприятия, включая фестиваль “Дикая мята”», — говорится в сообщении.

Организаторы «Дикой мяты» на своей странице во «Вконтакте» подтвердили, что в полночь 18 июня получили приказ о том, что все массовые мероприятия отменены, включая подконтрольный им фестиваль.

«Если вы ещё не выехали на фестиваль — не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия», — заявили организаторы.

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Сами понатащили»: почему скакнула заболеваемость COVID-19 в России
«Цирк — это мини-государство»: Запашный о выдвижении в Госдуму
Роспотребнадзор создал единую базу данных о мутациях COVID-19
Стал известен день выписки футболиста Эриксена из больницы
Собянин продлил коронавирусные ограничения до 29 июня
Затопленное Забайкалье показали на видео
Тест: Угадайте писателя по настоящему имени
«Пхукетская песочница»: как Таиланд готовится принимать туристов
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Здоровье
Девушка обрела внешность афроамериканки в солярии и столкнулась с травлей в сети Она загорала максимально допустимое время.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
КамАЗ показал построенный назло БелАЗу грузовик-геркулес
Американцы рассказали правду об инциденте с охраной Путина
Горячие темы на Авто
Допрыгались 167
Социализм подкрался незаметно. 167
А как же запад и юг? 147
Предвыборная!!! 134
Новости партнеров
Не стой в стороне - пройди опрос, сделай жизнь в России лучше
Это важно для каждого россиянина. Удели пару минут простому опросу
Всероссийский опрос: как сделать жизнь россиян комфортнее
Не оставайся в стороне: твой голос поможет России
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 213
Качу-качу куда хочу 209
Линзы для постоянного ношения 108
Не учу людей жить, но в этот раз не смогла пройти мимо 98
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Дом
Оформляем гостиную-спальню: 12 главных приемов
Как выглядит квартира 54-летней Аллы Духовой (фото)
Лучшие портативные колонки: какую выбрать
Как выглядит квартира-сад в шаге от Кремля
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь