Роспотребнадзор создал единую базу данных о мутациях коронавируса

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создал единую базу данных о мутациях коронавируса. Об этом сообщает на сайте федеральной службы.
«До сих пор информация о мутациях (геномных последовательностях) вируса SARS-CoV-2 из России была разрозненной, что в условиях продолжающейся пандемии, безусловно, является тормозящим фактором в борьбе новой коронавирусной инфекцией», — отметили в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что платформа VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia) включает в себя базу данных и программное обеспечение, которое позволит сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные о геномах вирусов. База содержит сведения о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в регионах России, а благодаря ПО специалисты смогут «определять вероятный штамм вируса, формировать стандартизированные отчёты, и загружать образцы, предназначенные для дальнейшего секвенирования».
В Роспотребнадзоре отметили, что создание базы является важным шагом в борьбе с пандемией и огромным подспорьем для решения задач в практическом здравоохранении, ведь чем большим объёмом информации владеют специалисты, тем более точные выводы они могут сделать.
«Увеличение объема информации в базе данных позволит эффективно оценивать происходящие процессы, наблюдать за изменениями вируса, своевременно реагировать на них, делать объективные прогнозы развития эпидпроцесса», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели.
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