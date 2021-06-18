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08:14 (мск), источник: РБК

Минобороны начало разработку лекарства от COVID в виде жвачки

Это мукозальная вакцина против Covid-19 в форме жевательных таблеток и пастилы. Работу над препаратом ведет 48 ЦНИИ Минобороны, который ранеe совместно с НИЦ имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V».

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Источник: РИА "Новости"

Центральный научно- исследовательский институт Минобороны начал разработку лекарства против коронавирусной инфекции COVID-19 в виде жевательной резинки, рассказал РБК источник, близкий к военному ведомству. По его словам, работу ведет 48-й ЦНИИ Минобороны. Ранее этот военный НИИ совместно с НИЦ имени Гамалеи участвовал в создании вакцины против COVID «Спутник V».

Директор института полковник Сергей Борисевич подтвердил РБК эту информацию.

«Да, работы в данном направлении ведутся», — передал он РБК.

По словам источника РБК, специалисты института разрабатывают мукозальную вакцину против Covid-19 в виде жевательных таблеток и пастилы.

«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — сказал он.

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Разработки различных форм препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией ведут и другие научные учреждения России. В апреле 2021 года Институт иммунологии, входящий в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), получил патент на комбинированное лекарственное средство против коронавируса в виде спрея для носа или жидкости для ингаляций.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова назвала препарат МИР-19 (расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК») уникальным. «Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно “выключает” копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции», — пояснила она тогда.

В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции. Векторая вакцина «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», «КовиВак», основанная на инактивированном вирусе, от Центра Чумакова и «Спутник Лайт».

Петр Канаев,
Владислав Гордеев

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