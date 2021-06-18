10:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Собянин продлил коронавирусные ограничения до 29 июня
Введенные в Москве ограничения на работу общепита продлеваются до 29 июня, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
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Организациям общественного питания запрещено работать с 23:00 до 6:00, также в городе остаются закрытыми зоопарки, фудкорты и детские игровые комнаты. Также власти решили закрыть
Режим нерабочих дней в столице отменяется с понедельника, 21 июня. Согласно указу на сайте московской мэрии, в числе новых ограниченийс 18 июня:
Ограничение на посещение мероприятий мэр назвал вынужденной мерой, заявив, что на танцполах собираются «толпы ликующих людей».
Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми.
Он добавил, что театры и кино продолжат работать.
Накануне Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве стремительно ухудшается. По его словам, суточный прирост числа заболевших вырос уже в три раза. По данным Минздрава, за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 выросло на 30%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что максимальный прирост заболеваемости зафиксирован среди россиян в возрасте от 18 до 50 лет. На фоне ухудшения ситуации власти Москвы и Подмосковья поручили вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг и общепита. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах.