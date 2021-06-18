Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 июля изменится порядок начисления налогов За кем усилят контроль, а кто получит льготы
Фоторепортажи
10Топ-10 усадеб русских классиков
15Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
10:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин продлил коронавирусные ограничения до 29 июня

Введенные в Москве ограничения на работу общепита продлеваются до 29 июня, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:14 (мск)Собянин рассказал о ревакцинации и других мерах борьбы с COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

Организациям общественного питания запрещено работать с 23:00 до 6:00, также в городе остаются закрытыми зоопарки, фудкорты и детские игровые комнаты. Также власти решили закрыть фан-зоны Евро-2020 и ограничить посещаемость зрелищных мероприятий до 1 тыс. человек. Соответствующие меры были приняты из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

Режим нерабочих дней в столице отменяется с понедельника, 21 июня. Согласно указу на сайте московской мэрии, в числе новых ограниченийс 18 июня:

  • с 18 июня закрыты фан-зоны для болельщиков Евро-2020 и танцполы;
  • численность участников зрелищных мероприятий ограничивается до 1 тыс. человек;
  • появятся «бесковидные рестораны», посетить которые можно будет только по QR-коду о пройденной вакцинации (получить код можно с портала госуслуг).

Ограничение на посещение мероприятий мэр назвал вынужденной мерой, заявив, что на танцполах собираются «толпы ликующих людей».

Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми.
Сергей Собянин
Читайте также
Павильоны «Здоровая Москва» будут открыты только для вакцинации от COVID-19

Он добавил, что театры и кино продолжат работать.

Накануне Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве стремительно ухудшается. По его словам, суточный прирост числа заболевших вырос уже в три раза. По данным Минздрава, за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 выросло на 30%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что максимальный прирост заболеваемости зафиксирован среди россиян в возрасте от 18 до 50 лет. На фоне ухудшения ситуации власти Москвы и Подмосковья поручили вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг и общепита. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Доступ к порно будет предоставляться через Госуслуги
Врезал ему прямо там на Совбезе: почему Грачев не хотел ввода войск в Чечню
Путин наложил вето на пакет законов об ответственности за фейки
Финалу чемпионата Европы по футболу грозит перенос
Фестиваль «Дикая мята» отменили за несколько часов до открытия
Затопленное Забайкалье показали на видео
Тест: Угадайте писателя по настоящему имени
В Ялте вышедшая из берегов река затопила часть города
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Горячие темы на Авто
Допрыгались 167
Социализм подкрался незаметно. 167
А как же запад и юг? 147
Предвыборная!!! 134
Новости партнеров
Сообщи, что нужно тебе для достойной жизни в России
Это важно для каждого россиянина. Удели пару минут простому опросу
Всероссийский опрос: как сделать жизнь россиян комфортнее
Не оставайся в стороне: твой голос поможет России
Дети
«Мадонна с младенцем»: Джанабаева показала, как кормит дочь грудью Певица в апреле стала многодетной матерью
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Дом
Оформляем гостиную-спальню: 12 главных приемов
Как выглядит квартира 54-летней Аллы Духовой (фото)
Лучшие портативные колонки: какую выбрать
Как выглядит квартира-сад в шаге от Кремля
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь