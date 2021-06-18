Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 июняПоследняя битва Наполеона, первая масштабная авиакатастрофа и другие памятные события, которые произошли 18 июня в разные годы
Фоторепортажи
7Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена
10Топ-10 усадеб русских классиков
11:29 (мск), источник: Коммерсантъ

В интернете начали продавать способы взлома электросамокатов

В интернете стали появляться инструкции о том, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально», рассказали в компании по кибербезопасности Bi.Zone. Новый способ мошенничества появился в июне, стоимость таких инструкций обходится в 1−3 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

Злоумышленники рассказывают, в частности, «как кататься на самокате весь день за 250 рублей», «как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита».

Новость
Дептранс ограничит скорость движения шеринговых электросамокатов

Также они публикуют объявления о продаже промокодов, нестандартных способах регистрации пользователей, авторизации с помощью чужих сим-карт и «клонов» приложений, оплате с помощью виртуальной банковской карты.

«Стоимость некоторых инструкций составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб. В объявлениях прикладываются скриншоты об их успешном использовании, однако достоверность этих схем вызывает вопросы у экспертов», — заявили «РИА Новости» в Bi.Zone.

На фоне участившихся наездов пользователей самокатов на пешеходов в Москве и Санкт-Петербурге ввели ограничения на передвижение электросамокатов. В столице создано 45 «медленных зон», где скорость будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Петербургские власти запретили движение электросамокатов в центре, в том числе на Невском проспекте, и ограничили скорость 10−20 км/ч на ряде магистралей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Доступ к порно будет предоставляться через Госуслуги
Врезал ему прямо там на Совбезе: почему Грачев не хотел ввода войск в Чечню
В Москве установлен абсолютный рекорд по числу заражений COVID
В Ялте ввели режим ЧС из-за подтоплений
Финалу чемпионата Европы по футболу грозит перенос
Собянин продлил коронавирусные ограничения до 29 июня
В Австралии испугались нашествия пожирающих пальмы жуков
Фестиваль «Дикая мята» отменили за несколько часов до открытия
Путин наложил вето на пакет законов об ответственности за фейки
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
КамАЗ показал построенный назло БелАЗу грузовик-геркулес
Почему Крупская не родила детей Ленину
Авто
Объявлены цены новых спортивных Audi в России Автомобили оснащены двигателем V6 TFSI с двойным турбонаддувом и объемом 2,9 литра, он выдает 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Этот опрос должен пройти каждый житель РФ: твое мнение решит все
Не стой в стороне - пройди опрос, сделай жизнь в России лучше
Как понять, что переболел COVID бессимптомно: 7 признаков
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 242
Качу-качу куда хочу 213
Можно ли поставить прививку от коронавируса в разных регионах РФ? 137
Не учу людей жить, но в этот раз не смогла пройти мимо 127
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Новости партнеров
Кошки распознают рак на ранних стадиях: как они начинают себя вести
Парень не захотел уступить в трамвае место беременной: развязка удивляет
Байдена рассмешило сравнение протестов в России и США
База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь