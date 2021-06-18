11:01 (мск), источник: Газета.Ру
«Это невероятно»: откуда взялись айсберги у берегов Флориды
Ученые нашли следы айсбергов у берегов Флориды.
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В современную геологическую эпоху большинство айсбергов, попадающих в северную Атлантику, проникают на юг максимум до 40° северной широты. Катастрофа «Титаника», случившаяся в результате столкновения с айсбергом в апреле 1912 г., произошла на 42° с. ш. Поэтому мысль о том, что айсберги могли в прошлом опускаться до широт Флориды, многим кажется малоправдоподобной.
Однако десятки тысяч лет назад это было в норме вещей, выяснили американские ученые, опубликовавшие исследование в журнале Nature Communications. Специалист по моделированию климата из Океанографического института в
Используя методы высокоточного картирования, радиоуглеродный анализ и моделирование поведения айсбергов, ученые проанализировали порядка 700 необычных борозд, обнаруженных ими на дне океана на протяжении от широт Северной Каролины до архипелага
Выяснилось, что все эти промоины — следы волочения айсбергов по дну моря, которые сохранились в течение тысяч лет. «Мысль о том, что айсберги могли достигать Флориды — невероятна, — считает Кондрон. — Появление промоин на таких низких широтах считалось маловероятным не только
«Мы взяли образцы осадочных отложений в нескольких из этих промоин. И их возраст совпал с периодом массового откалывания айсбергов, известным, как третье событие Хайнриха. Кроме того, мы подозреваем, что есть более молодые и более старые борозды, относящиеся к другим подобным событиям, учитывая, что неисследованными остались еще сотни проб», — добавил Хилл, соавтор исследования.
События Хайнриха — среднечастотные (цикличность 5000—10 000 лет) изменения в составе донных отложений в течение последних 70—60 тысяч лет с ритмичным чередованием слоёв с валунами (порождёнными быстрым образованием айсбергов в Северной Атлантике).
Чтобы понять, как древние айсберги могли достигать широт Флориды, Кондрон разработал численную модель, рассчитывающую темпы движения айсбергов и их таяние в океане. Модель показала, что древние айсберги могли опускаться максимально южнее только в том случае, если их выход сопровождался большим высвобождением талой ледниковой воды из Гудзонова залива.
Эти потоки создавали холодное, быстро движущееся на
юго-востокприбрежное течение, которое несло айсберги все расстояние до Флориды. Кроме того, модель показала следы волочения на морском дне там, где они действительно обнаружены.
В наши дни средняя температура океана южнее Мыс Ха’ттерас в Северной Каролине составляет 20−25°C. По расчетам ученых, чтобы достичь этих широт, айсберги должны дрейфовать против Гольфстрима, который течет на север. Это обстоятельство указывает на то, что древние айсберги могли проникать глубоко на юг лишь в периоды коротких, но массовых выбросов пресной воды в океан.
«Наша модель показала, что эти айсберги могли подхватываться течениями, создаваемыми тающими ледниками, и плыть в них вдоль побережья. Когда прорывается крупное ледниковое озеро, и в океан высвобождается большой объем пресной воды, то ее оказывается достаточно, чтобы создавать сильные прибрежные течения, которые буквально несут айсберги в противоположном Гольфстриму направлении, что является нелегкой задачей», — добавил Кондрон.
Достижение талыми пресными водами субтропиков, в широты, весьма далекие от мест их происхождения, говорит о том, что влияние талых вод на глобальный климат более сложно, чем могло казаться ранее, считают авторы работы. Понимание того, как циркулировали талые воды вместе с айсбергами в период последнего оледенения в мировом океане, позволяет изучить механизмы изменения климата в прошлом и настоящем.
«Раз мы смогли создавать детальные компьютерные модели, мы можем более точно понимать, как в действительности циркулирует океан, как движутся течения, как они расслаиваются и поворачивают. Это имеет большое значение в плане того, как пресная вода циркулирует и в действительности воздействует на климат», — пояснила Хилл.