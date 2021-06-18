Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
10Топ-10 усадеб русских классиков
15Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
11:01 (мск), источник: Газета.Ру

«Это невероятно»: откуда взялись айсберги у берегов Флориды

Ученые нашли следы айсбергов у берегов Флориды.

Источник: Jenna Hill, U.S. Geological Survey, Pacific Coastal & Marine Science Center
Айсберги, доплывающие до южной оконечности Флориды, были обычным явлением в период последнего оледенения. На дне океана найдены борозды, которые сформировали древние айсберги, достигая субтропических широт.

В современную геологическую эпоху большинство айсбергов, попадающих в северную Атлантику, проникают на юг максимум до 40° северной широты. Катастрофа «Титаника», случившаяся в результате столкновения с айсбергом в апреле 1912 г., произошла на 42° с. ш. Поэтому мысль о том, что айсберги могли в прошлом опускаться до широт Флориды, многим кажется малоправдоподобной.

Читайте также
Один из самых больших в мире айсбергов окончательно растаял

Однако десятки тысяч лет назад это было в норме вещей, выяснили американские ученые, опубликовавшие исследование в журнале Nature Communications. Специалист по моделированию климата из Океанографического института в Вудс-Хоуле Алан Кондрон с коллегой Дженной Хилл из Геологической службы США пришли к выводу, что примерно 31 тыс. лет назад огромные массивные айсберги толщиной свыше 300 метров смещались на пять тысяч километров вдоль восточного побережья Северной Америки до самой южной оконечности полуострова Флорида, начиная свое путешествие от ледников на северо-востоке нынешней Канады.

Используя методы высокоточного картирования, радиоуглеродный анализ и моделирование поведения айсбергов, ученые проанализировали порядка 700 необычных борозд, обнаруженных ими на дне океана на протяжении от широт Северной Каролины до архипелага Флорида-Кис на юге Флориды, где глубина моря составляет 170−380 метров.

Источник: Nature

Выяснилось, что все эти промоины — следы волочения айсбергов по дну моря, которые сохранились в течение тысяч лет. «Мысль о том, что айсберги могли достигать Флориды — невероятна, — считает Кондрон. — Появление промоин на таких низких широтах считалось маловероятным не только из-за чрезвычайно высокой солености в этом районе, но и потому, что эти борозды найдены ниже направляющегося на север течения Гольфстрим».

Читайте также
Ученые предупредили о возможном ледниковом периоде на Земле

«Мы взяли образцы осадочных отложений в нескольких из этих промоин. И их возраст совпал с периодом массового откалывания айсбергов, известным, как третье событие Хайнриха. Кроме того, мы подозреваем, что есть более молодые и более старые борозды, относящиеся к другим подобным событиям, учитывая, что неисследованными остались еще сотни проб», — добавил Хилл, соавтор исследования.

События Хайнриха — среднечастотные (цикличность 5000—10 000 лет) изменения в составе донных отложений в течение последних 70—60 тысяч лет с ритмичным чередованием слоёв с валунами (порождёнными быстрым образованием айсбергов в Северной Атлантике).

Чтобы понять, как древние айсберги могли достигать широт Флориды, Кондрон разработал численную модель, рассчитывающую темпы движения айсбергов и их таяние в океане. Модель показала, что древние айсберги могли опускаться максимально южнее только в том случае, если их выход сопровождался большим высвобождением талой ледниковой воды из Гудзонова залива.

Эти потоки создавали холодное, быстро движущееся на юго-восток прибрежное течение, которое несло айсберги все расстояние до Флориды. Кроме того, модель показала следы волочения на морском дне там, где они действительно обнаружены.
Алан Кондрон
Специалист по моделированию климата из Океанографического института в Вудс-Хоуле

В наши дни средняя температура океана южнее Мыс Ха’ттерас в Северной Каролине составляет 20−25°C. По расчетам ученых, чтобы достичь этих широт, айсберги должны дрейфовать против Гольфстрима, который течет на север. Это обстоятельство указывает на то, что древние айсберги могли проникать глубоко на юг лишь в периоды коротких, но массовых выбросов пресной воды в океан.

Читайте также
Ученые: Антарктида превратится в «мокрый» континент

«Наша модель показала, что эти айсберги могли подхватываться течениями, создаваемыми тающими ледниками, и плыть в них вдоль побережья. Когда прорывается крупное ледниковое озеро, и в океан высвобождается большой объем пресной воды, то ее оказывается достаточно, чтобы создавать сильные прибрежные течения, которые буквально несут айсберги в противоположном Гольфстриму направлении, что является нелегкой задачей», — добавил Кондрон.

Достижение талыми пресными водами субтропиков, в широты, весьма далекие от мест их происхождения, говорит о том, что влияние талых вод на глобальный климат более сложно, чем могло казаться ранее, считают авторы работы. Понимание того, как циркулировали талые воды вместе с айсбергами в период последнего оледенения в мировом океане, позволяет изучить механизмы изменения климата в прошлом и настоящем.

«Раз мы смогли создавать детальные компьютерные модели, мы можем более точно понимать, как в действительности циркулирует океан, как движутся течения, как они расслаиваются и поворачивают. Это имеет большое значение в плане того, как пресная вода циркулирует и в действительности воздействует на климат», — пояснила Хилл.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Сами понатащили»: почему скакнула заболеваемость COVID-19 в России
«Цирк — это мини-государство»: Запашный о выдвижении в Госдуму
Путин наложил вето на пакет законов об ответственности за фейки
Финалу чемпионата Европы по футболу грозит перенос
Фестиваль «Дикая мята» отменили за несколько часов до открытия
Собянин продлил коронавирусные ограничения до 29 июня
Затопленное Забайкалье показали на видео
Тест: Угадайте писателя по настоящему имени
В Ялте вышедшая из берегов река затопила часть города
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
КамАЗ показал построенный назло БелАЗу грузовик-геркулес
Американцы рассказали правду об инциденте с охраной Путина
Горячие темы на Авто
Допрыгались 167
Социализм подкрался незаметно. 167
А как же запад и юг? 147
Предвыборная!!! 134
Кино
Валерия снялась в последнем сезоне популярного сериала Певица сыграет саму себя в долгожданном продолжении «Гранда»
Новости партнеров
Опрос для тех, кому не все равно: помоги России развиваться к лучшему
Опрос для патриотов России: ответь на несколько вопросов - сделай все лучше
Этот опрос должен пройти каждый житель РФ: твое мнение решит все
Не стой в стороне - пройди опрос, сделай жизнь в России лучше
Gnezdo.ru
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Дом
Оформляем гостиную-спальню: 12 главных приемов
Как выглядит квартира 54-летней Аллы Духовой (фото)
Лучшие портативные колонки: какую выбрать
Как выглядит квартира-сад в шаге от Кремля
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь