В России за сутки выявили 17 262 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 453 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 954 человека», — говорится в сообщении.
Наибольшее число положительных тестов на наличие инфекции за последние 24 часа сдали в Москве (9056), а также в Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970).
Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом в стране складывается непростая и число заболевших COVID-19 в России быстро растет.
Он добавил, что эксперты говорят о появлении новых штаммов, которые стремительно распространяются и приводят к серьезным осложнениям. Мишустин подчеркнул, что еще рано отказываться от соблюдения противоэпидемиологических мер, и указал на важность проведения вакцинации и наращивании ее темпов.
В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с пренебрежением мерами профилактики и интенсивностью миграции.
Она отметила, что самый интенсивный ежесуточный прирост демонстрируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По ее данным, общая доля этих субъектов в количестве зарегистрированных ежесуточных заболевших составляет 60%.
Также в четверг вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн отметил, что на фоне складывающей эпидемиологической обстановки нужно соблюдать все рекомендации, которые были даны ранее, в частности, носить маски, избегать публичных мест и соблюдать социальную дистанцию. Также он призвал граждан пройти вакцинацию, так как, по его словам, она является наиболее эффективной мерой борьбы с распространением вируса.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице и регионах власти ввели дополнительные ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».