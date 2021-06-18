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11:54 (мск), источник: РБК

В Москве установлен абсолютный рекорд по числу заражений COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 9056 случаев заражений COVID-19, отметка в 9 тыс. превышена впервые с начала пандемии.

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Источник: AP 2021

За последние сутки в Москве выявлено 9056 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым абсолютным рекордом с начала пандемии. До сих пор пиком распространения COVID-19 в российской столице за одни сутки считалось 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о выявлении 8203 больных.

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Накануне, 17 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 «стремительно ухудшается».

«Количество людей, которые заболели COVID, мы это видим по ПЦР-тестам, выросло с 3 тыс. до 7 тыс. По предварительным данным, количество заболевших будет более 9 тыс. Это означает рост в три раза», — сказал мэр.

В пятницу, 18 июня, Собянин подписал указ о новых ограничениях, призванных предотвратить распространение инфекции. В Москве, в частности, запрещаются массовые зрелищные мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, а также закрываются танцполы и фан-зоны для футбольных болельщиков.

Резкий рост числа заражений COVID-19 в Москве привел к тому, что в целом по России этот показатель вернулся на уровень февраля. Всего в стране за последние сутки выявлено 17262 новых больных COVID-19, что стало максимумом с 1 февраля.

Наряду с Москвой в число регионов-лидеров по заражаемости COVID-19 за последние сутки вошли:

  • Московская область — 1254;
  • Санкт-Петербург — 970;
  • Бурятия — 223;
  • Нижегородская область — 218

По прогнозу математиков из Санкт-Петербургского государственного университета, пик новой волны пандемии придется на конец июня — показатели суточной заболеваемости могут достичь 25 тыс. человек. Первый летний месяц также может поставить рекорд по количеству активных больных — их число может достичь 580 тыс. (в январе было 560 тыс. одновременно болеющих). К середине июля заболеваемость может упасть до 20 тыс. человек в сутки, после чего продолжит снижаться.

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Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, выявлено более 5,281 млн случаев заражения COVID-19. Большинство заболевших успело выздороветь, однако 128 445 человек от болезни скончались. Только за последние сутки, по данным оперативного штаба, жертвами COVID-19 стали 453 человек, в том числе 78 в Москве.

По данным Росстата, уже к концу апреля 2021 года с начала пандемии в России скончались более 270 тыс. человек с COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Так, оно учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

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