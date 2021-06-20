09:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Насколько хорошо вы знаете медицинские термины?
Проверьте свои знания в нашем тесте
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проектыВсе проекты
Проверьте свои знания в нашем тесте
Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В связи с этим праздником предлагаем пройти наш тест и проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в медицинской терминологии.
Екатерина Гура
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.