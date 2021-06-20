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09:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Насколько хорошо вы знаете медицинские термины?

Проверьте свои знания в нашем тесте

Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В связи с этим праздником предлагаем пройти наш тест и проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в медицинской терминологии.

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Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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