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14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из США создал сложную машину для кормления белок

Довольны остались и птицы с енотом

Ютубер Creezy с 2014 года создает различные машины Голдберга — устройства, которые выполняют очень простые действия посредством цепочки последовательных действий по «принципу домино».

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Его новое детище стало не только забавным, но и полезным. С помощью длинной череды бессмысленных цепных реакций американец решил накормить белок. Кстати, запустить механизм пришлось тоже голодному грызуну.

Подобравшись к орехам, прикрепленным к костяшке домино, белка запустила устройство, которое, проделав множество действий, в конце концов выдало большую порцию семечек и орехов.

Всю операцию от начала до конца снимали несколько камер, которые и запечатлели успех машины. В итоге полакомиться семечками и орехами пришли не только белки, но и разные птицы и даже енот.

Екатерина Гура

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