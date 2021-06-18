14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер из США создал сложную машину для кормления белок
Довольны остались и птицы с енотом
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Ютубер Creezy с 2014 года создает различные машины Голдберга — устройства, которые выполняют очень простые действия посредством цепочки последовательных действий по «принципу домино».
Его новое детище стало не только забавным, но и полезным. С помощью длинной череды бессмысленных цепных реакций американец решил накормить белок. Кстати, запустить механизм пришлось тоже голодному грызуну.
Подобравшись к орехам, прикрепленным к костяшке домино, белка запустила устройство, которое, проделав множество действий, в конце концов выдало большую порцию семечек и орехов.
Всю операцию от начала до конца снимали несколько камер, которые и запечатлели успех машины. В итоге полакомиться семечками и орехами пришли не только белки, но и разные птицы и даже енот.
Екатерина Гура