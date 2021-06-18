14:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль не видит проблемы в разделении россиян на вакцинированных и нет
К всплеску заболеваемости коронавирусом в России привели низкий уровень вакцинации и «тотальный нигилизм» россиян, заявил
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Дмитрий Песков согласился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая назвала причиной роста заболеваемости «тотальный нигилизм» россиян по отношению к ограничительным мерам. «Согласны абсолютно (с этой оценкой. — “Ъ”)… Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации. Ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM» во время
Песков затруднился объяснить, с чем связано недоверие граждан к вакцинации и к требованиям соблюдать
Комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина о том, чтобы в часть ресторанов начать пускать только привитых от коронавируса, Дмитрий Песков заявил, что такое «деление» не вызывает у Кремля сомнений или опасений возможного роста социальной напряженности. «Нет, не вызывает.
Самое страшное деление россиян — это на тех, кто лежит в реанимации и на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот чтоб этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно.
Он назвал «полной глупостью» мнение о том, что на государственном уровне борьба с коронавирусом провалена. Людей, выражающих такую точку зрения, он считает «как минимум невеждами». «Нельзя забывать коварство этой инфекции, и что разные страны сталкиваются с разной амплитудой волн этой инфекции. Другое дело — мы отстаем по темпам вакцинации, по сравнению со многими странами отстаем, здесь мы мало преуспели. Но не потому, что
В России за последние сутки впервые с 1 февраля было выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусом, в Москве установлен суточный рекорд по зараженным (свыше 9 тыс.). Роспотребнадзор говорил, что чаще всего COVID-19 заболевают граждане в возрасте от 18 до 50 лет. На фоне ухудшения ситуации власти Москвы и Подмосковья поручили вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг и общепита. В столице также до 29 июня закрыли