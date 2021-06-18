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14:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не видит проблемы в разделении россиян на вакцинированных и нет

К всплеску заболеваемости коронавирусом в России привели низкий уровень вакцинации и «тотальный нигилизм» россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не согласился, что борьба с COVID-19 в России «провалена на государственном уровне». Песков также поддержал инициативу властей Москвы, решивших ввести «бесковидные» рестораны, куда будут пускать только вакцинированных.

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Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков согласился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая назвала причиной роста заболеваемости «тотальный нигилизм» россиян по отношению к ограничительным мерам. «Согласны абсолютно (с этой оценкой. — “Ъ”)… Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации. Ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM» во время пресс-колла.

Песков затруднился объяснить, с чем связано недоверие граждан к вакцинации и к требованиям соблюдать масочно-перчаточный режим: «Думаю, что ответы здесь лежат в плоскости более подробных, развернутых ответов, что сейчас мы не можем себе позволить». При этом он отметил, что в Кремле не считают это «выражением недоверия» россиян властям. «Нет, отнюдь», — ответил он на соответствующий вопрос.

Комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина о том, чтобы в часть ресторанов начать пускать только привитых от коронавируса, Дмитрий Песков заявил, что такое «деление» не вызывает у Кремля сомнений или опасений возможного роста социальной напряженности. «Нет, не вызывает.

Самое страшное деление россиян — это на тех, кто лежит в реанимации и на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот чтоб этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Он назвал «полной глупостью» мнение о том, что на государственном уровне борьба с коронавирусом провалена. Людей, выражающих такую точку зрения, он считает «как минимум невеждами». «Нельзя забывать коварство этой инфекции, и что разные страны сталкиваются с разной амплитудой волн этой инфекции. Другое дело — мы отстаем по темпам вакцинации, по сравнению со многими странами отстаем, здесь мы мало преуспели. Но не потому, что чего-то не хватает. Всего более чем хватает и более чем достаточно, все это было обеспечено, и вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также признал, что пропаганда, связанная с необходимостью вакцинации, оказалась не столь эффективной: «Ну поскольку темпы низкие, то надо тоже признать, что она оказалась не столь эффективной, сколько хотелось бы».

В России за последние сутки впервые с 1 февраля было выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусом, в Москве установлен суточный рекорд по зараженным (свыше 9 тыс.). Роспотребнадзор говорил, что чаще всего COVID-19 заболевают граждане в возрасте от 18 до 50 лет. На фоне ухудшения ситуации власти Москвы и Подмосковья поручили вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг и общепита. В столице также до 29 июня закрыли фан-зоны Евро-2020 и ограничили посещаемость зрелищных мероприятий до 1 тыс. человек, ограничена работа общепита.

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