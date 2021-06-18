14:19 (мск), источник: Life.ru
Сегодня — без сопровождения «пловцов»: Глава Крыма снова проехал по Керчи, но сменил лодку на бронеавтомобиль
По подтопленному городу передвигаться на такой технике удобнее, хотя вода и сошла во многих микрорайонах.
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Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня проверил положение дел в Керчи, которая накануне оказалась затопленной
Как пишет «Крыминформ», по Керчи сегодня передвигаться на такой технике удобнее, хотя вода и сошла во многих микрорайонах.
Напомним, 17 июня сильнейший ливень обрушился на Керчь и превратил улицы в реки, в городе ввели режим ЧС. Для контроля за ситуацией туда прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов, но в центре внимание оказался не он, а люди, которые вплавь следовали за его лодкой прямо по затопленной улице. В Сети сразу предположили, что это сотрудники МЧС, но федеральное ведомство опровергло эту информацию. Хотя позже сам Аксёнов подтвердил, что это были спасатели и таким образом они сопровождали не только его лодку, но и все остальные.
А сегодня топит Ялту: власти уже ввели режим ЧС, центр города полностью перекрыт, проводится эвакуация жителей с затопленных участков, планируется отключение водоснабжения, жителей просят запастись водой в квартирах.
Александра Вишнякова