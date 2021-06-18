14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зубастая змеехвостка оказалась реликтовым «чудовищем»
По уникальности она не уступает таким «живым ископаемым», как латимерии и туатары.
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Австралийские ученые провели анализ ДНК змеехвостки Ophiojura exbodi и выяснили, что это реликтовое глубоководное животное с совершенно уникальными чертами.
От ближайших родственников, других змеехвосток и морских звезд, этот вид отделяют как минимум 180 миллионов лет эволюции. Их общий предок жил в триасовый или ранний юрский период, когда динозавры только зарождались. Сейчас Ophiojura exbodi — единственный представитель своей эволюционной ветви.
По уникальности Ophiojura не уступает таким «живым ископаемым», как латимерии и туатары, говорят исследователи в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B.
Ophiojura была впервые обнаружена совсем недавно — в 2011 году. Ученые из Французского музея естественной истории наткнулись на неизвестный науке вид на глубине 500 метров на склонах тихоокеанской подводной горы в 200 км от Новой Каледонии.
У змеехвостки оказалось восемь усеянных крючками и шипами
Исследователи предложили использовать для Ophiojura exbodi термин палеоэндемик. Этим словом обозначают животных, которые были широко распространены в древности, а теперь представлены
Анна Лысенко
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