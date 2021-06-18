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15:45 (мск), источник: РБК

Земфира подала против Гришковца иск на ₽1,5 млн из-за слов о «наркоманке»

Гришковец, комментируя выход нового альбома певицы, заявил, что «она наркоманка» и на пластинке содержатся «наркоманские песни». В иске Земфиры говорится, что из-за слов писателя у нее начались нервные срывы и проблемы со сном.

Источник: РИА "Новости"

Певица Земфира подала в Центральный районный суд Калининграда иск о защите чести и достоинства против писателя и музыканта Евгения Гришковца. Об этом сообщает телеканал «Дождь», который привлечен в качестве третьего лица.

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Согласно исковому заявлению, поводом для обращения в суд стало интервью Гришковца в программе «Би Коз», вышедшей 27 мая. В выпуске передачи Гришковец комментировал выпущенный в феврале альбом Земфиры «Бордерлайн».

В иске говорится, что слова Гришковца «носят порочащий характер, символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию — и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамзанова З. Т. является наркоманкой».

Также в исковом заявлении подчеркивается, что заявление Гришковца негативно повлияло на репутацию Земфиры. «Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимости оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми», — говорится в документе.

В нем также утверждается, что в результате Земфира начала страдать бессонницей, у нее начались нервные срывы.

«В этой связи она оценивает размер компенсации морального вреда в 1,5 млн руб.», — отмечается в иске.

Кроме денежной компенсации рок-исполнительница потребовала признать слова Гришковца не соответствующими действительности и обязать его опровергнуть их в эфире «Дождя».

«Я только что об этом узнал. У меня нет комментариев по этому поводу», — прокомментировал ситуацию в беседе с РБК Гришковец.

РБК обратился за комментарием к пиар-директору Земфиры. РБК отправил запрос в Центральный районный суд Калининграда.

Михаил Юшков, Анастасия Серова

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