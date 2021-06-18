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16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашли останки гигантского носорога

Он был одним из крупнейших млекопитающих в истории планеты.

Источник: Yu Chen
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На северо-западе Китая обнаружен удивительно хорошо сохранившийся череп гигантского носорога возрастом 26,5 миллионов лет.

Вымерший, ранее неизвестный науке вид ученые назвали Paraceratherium linxiaense. Эти безрогие носороги оказались одними из крупнейших млекопитающих в истории Земли.

Точный размер животного по одному черепу определить трудно, но исследователи предположили, что носороги достигали 4,8 метра на уровне плеч, что примерно отвечает высоте крупнейшего современного жирафа. Рост современных носорогов не превышает 2 метров.

Вес ископаемого существа мог составлять от 11 до 20 тонн. Последняя цифра отвечает весу 3−5 африканских слонов.

Источник: Tao Deng

По сравнению с другими вымершими носорогами, у Paraceratherium linxiaense был небольшой нос, длинная шея и тонкие длинные ноги. Он немного напоминал другой вид доисторических носорогов P. lepidum, останки которых были найдены в Казахстане и Китае. Ученые предполагают, что эти существа когда-то мигрировали с Монгольского нагорья на северо-запад Китая и Казахстана, а затем в Пакистан, вероятно, через Тибет, где в это время было много лесов.

Исследование ученых описано в журнале Communications Biology.

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