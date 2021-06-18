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16:26 (мск), источник: Forbes

«Будем загорать»: как наводнение в Ялте отразится на туристах

После дождей Ялту и Керчь затопило. Мэр Ялты Янина Павленко ввела режим чрезвычайной ситуации и призвала жителей запасаться водой и не выходить из дома. Однако рейсы с отдыхающими продолжают прибывать.

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18 июня в Ялте выпало свыше 90 мм осадков. Вышла из берегов река Водопадная, власти отключили подачу воды в городе. Кроме того, введены ограничения на въезд в Ялту, потому что машины сносит потоками воды.

Тем не менее в Ялту продолжают прибывать туристы.

С начала года ближайший к городу аэропорт Симферополь принял более 2 млн пассажиров. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Симферополь сейчас — четвертое по популярности авианаправление. Анализировались билеты, оформленные с 1 мая по 17 июня с вылетами с 10 по 17 июня. Туда продается порядка 7% билетов, по популярности Симферополь уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.

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«У “Интуриста” действует собственная чартерная программа в Крым из пяти регионов, — сообщил представитель компании. —  По нашей линии турпоток выше показателей 2019 года в восемь раз».

По оценке гендиректора туристической компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, сейчас в Ялте несколько десятков тысяч туристов, несколько сотен из них привезла его компания. «Если к нам будут обращаться, мы будем помогать. Часть туристов еще не выехала из аэропорта. Они на подъезде к Ялте, часа через два-три ожидаем. То, что закрыт центр, не означает, что туристическая жизнь прекратилась. К вечеру все нормализуется». Ромашкин объясняет, что из-за наклонного рельефа вода быстро уходит.

«У нас нет запросов на возвращение, район Большой Ялты загружен на 96%, и весь пик заездов пришелся как раз на эту праздничную неделю, 11—19 июня», — говорит представитель еще одного туроператора, «Алеан». — «Есть большой информационный шквал от клиентов, которые собираются поехать в конце следующей недели, но аннуляции на ближайшие даты носят единичный характер, в целом пока ситуация под контролем.

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«В связи с временным ухудшением погодных условий аннуляций нет, спрос по прежнему высокий, — говорит представитель “Интуриста”. —  Официальных писем о закрытии города нам пока не поступало, туристы приезжают в Ялту, всех пустили, заселение в отели проходит планово».

Что насчет ограничений на въезд?

«Мы не совсем понимаем, какая часть города закрыта, но в любом случае это локальная мера и не скажется на жизни туристов, — оптимистичен Ромашкин из “Дельфина”. — Завтра мы ожидаем солнечную погоду и надеемся, что даже если кто-то задержится на подъезде к городу сейчас, доедет до гостиницы и завтра будет загорать».

Во время загрузки произошла ошибка.

Рузана Малина, Елена Ганжур

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