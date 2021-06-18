В Роспотребнадзоре сообщили, что индийский штамм коронавируса в РФ распространяет молодежь

«Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодежь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», — сказала она.
Пшеничная подчеркнула, что в последнее время граждане очень расслабились, хотя коллективный иммунитет к коронавирусу еще не достигнут.
По ее словам, многие, особенно молодые люди, переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Они продолжают социализироваться, несмотря на респираторные симптомы.
Кроме того, летом из-за сезона массовых отпусков происходит активное перемещение людей.
«Коронавирус никуда не делся, и такое полное пренебрежение защитными правилами создает все условия для его дальнейшего распространения. Поэтому так жизненно важно вакцинироваться. Сейчас это единственная возможность остановить рост заболеваемости», — заключила она.