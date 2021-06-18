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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Создатели «Кибердеревни» сняли ролик о строгом инспекторе на ферме (видео)

Вышла новая серия о жизни российских фермеров на Марсе.

Студия Birchpunk выпустила новую серию о Кибердеревне на Марсе, в которой на ферму к Николаю прибывает с проверкой строгий инспектор.

«AI Russia отправляет на Рашн Марс своего инспектора, чтобы тот проверил эффективность теплиц на ферме у Николая. Если Николай сможет защитить свой проект, то будет номинирован на самую престижную премию в области AI-технологий — AI Russia Awards. О том, как строгий инспектор AI Russia стал родным AI-ванычем смотрите в этой серии», — написали создатели.

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Ролик вышел в преддверии церемонии награждения победителей AI Russia Awards, которая состоится 25 июня. Это первая национальная премия для проектов c использованием технологий искусственного интеллекта, показавших выдающийся бизнес-эффект.

Ранее Birchpunk выпустила ролики о российском космопоезде, следующем по маршруту Земля-Нептун, и видео о российском «заводе будущего», на котором производят роботов.

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