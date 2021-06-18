17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые добыли глыбы доисторического льда, чтобы спасти от таяния
Добытый лед возрастом 10 тысяч лет изучат и отправят на хранение в Антарктиду.
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Специалисты из Института полярных наук (ISP) Итальянского Национального исследовательского совета, Венецианского университета
Экспедиция на
В ходе новой экспедиции в Альпы ученым удалось извлечь из глубин ледника два керна длиной более 82 метров и две пробы поменьше, все возрастом около 10 тысяч лет. Теперь специалистам предстоит доставить образцы в лабораторию, изучить их, а затем отправить на хранение в Антарктиду в архив ледяных кернов горных ледников Земли.
Ученые озадачились добычей и сохранением древнего льда
Екатерина Гура