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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые добыли глыбы доисторического льда, чтобы спасти от таяния

Добытый лед возрастом 10 тысяч лет изучат и отправят на хранение в Антарктиду.

Специалисты из Института полярных наук (ISP) Итальянского Национального исследовательского совета, Венецианского университета Ка-Фоскари и швейцарского Института Пола Шеррера объявили о завершении миссии по добыче в Альпах доисторического льда.

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Экспедиция на Монте-Розу на ледник Горнер, находящийся на высоте 4500 метров, — часть международной программы под названием Ice Memory («Ледяная память»), целью которой является добыча, изучение и сохранение для дальнейших исследований древнего льда, который содержит в себе сведения о климате и окружающей среде прошлого.

В ходе новой экспедиции в Альпы ученым удалось извлечь из глубин ледника два керна длиной более 82 метров и две пробы поменьше, все возрастом около 10 тысяч лет. Теперь специалистам предстоит доставить образцы в лабораторию, изучить их, а затем отправить на хранение в Антарктиду в архив ледяных кернов горных ледников Земли.

Ученые озадачились добычей и сохранением древнего льда из-за активного таяния ледников на Земле. Специалисты предполагают, что ценные знания о климате прошлого, которые сохранили эти глыбы льда, вскоре могут растаять, и тогда большой объем знаний о прошлом нашей планеты будет безвозвратно потерян.

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