19:13 (мск), источник: Известия
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня
Об этом сообщила
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По ее словам, оперштаб принял решение с 28 июня открыть авиасообщение еще с рядом стран. Кроме того, было принято решение о включении граждан КНР и Лихтенштейна в перечень тех, кто может въезжать в РФ.
17 июня сообщалось, что в Турцию прибыла делегация российских экспертов с целью оценки ситуации, связанной с COVID-19, на туристических объектах.
Вместе с тем 10 июня министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой подчеркнул, что переговоры между российской и турецкой сторонами о полном возобновлении авиасообщения проходят в позитивном ключе.
Рейсы в Турцию были приостановлены 15 апреля
Новость дополняется.