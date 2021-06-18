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19:13 (мск), источник: Известия

Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 18 июня.

Источник: AP 2021

По ее словам, оперштаб принял решение с 28 июня открыть авиасообщение еще с рядом стран. Кроме того, было принято решение о включении граждан КНР и Лихтенштейна в перечень тех, кто может въезжать в РФ.

17 июня сообщалось, что в Турцию прибыла делегация российских экспертов с целью оценки ситуации, связанной с COVID-19, на туристических объектах.

Вместе с тем 10 июня министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой подчеркнул, что переговоры между российской и турецкой сторонами о полном возобновлении авиасообщения проходят в позитивном ключе.

Рейсы в Турцию были приостановлены 15 апреля из-за ухудшения в данной стране ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Новость дополняется.

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