19:31 (мск), источник: РБК
Россия возобновит полеты на курорты Турции с 22 июня
Оперштаб возобновил пассажирское авиасообщение с турецкими курортами с 22 июня. Такое решение принято
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России (оперштаб) расширил географию полетов в Турцию.
По ее словам, результаты проверки уровня распространения коронавируса в Турции признаны удовлетворительными.
Оперштаб ограничил авиасообщение с Турцией с 15 апреля 2021 года, оставив только два еженедельных регулярных рейса между Москвой и Стамбулом, которые выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.
Первоначально ограничения действовали до 1 июня, но 31 мая их продлили еще на три недели, до 21 июня 2021 года.
В Турции с конца апреля идет постепенное снижение показателей прироста заболеваемости. Пик там был зафиксирован 16 апреля — свыше 63 тыс. заболевших за сутки; а 17 июня было выявлено только 5,9 тыс. заболевших — более чем в два раза меньше, чем в России.
Они перевезли за этот период 947 тыс. пассажиров, сообщили РБК в Центре статистики и экономических исследований Транспортной клиринговой палаты. Таким образом, на турецкое направление пришелся 31% пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями на всех международных направлениях в
Артём Кореняко