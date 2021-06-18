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19:31 (мск), источник: РБК

Россия возобновит полеты на курорты Турции с 22 июня

Оперштаб возобновил пассажирское авиасообщение с турецкими курортами с 22 июня. Такое решение принято из-за улучшения ситуации с COVID-19 в Турции и на фоне переполненности черноморских курортов России.

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Источник: Reuters

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России (оперштаб) расширил географию полетов в Турцию.

С 22 июня российские авиакомпании могут выполнять регулярные пассажирские рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан, сообщила вице-премьер и председатель оперштаба Татьяна Голикова.

По ее словам, результаты проверки уровня распространения коронавируса в Турции признаны удовлетворительными.

Оперштаб ограничил авиасообщение с Турцией с 15 апреля 2021 года, оставив только два еженедельных регулярных рейса между Москвой и Стамбулом, которые выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Первоначально ограничения действовали до 1 июня, но 31 мая их продлили еще на три недели, до 21 июня 2021 года.

В Турции с конца апреля идет постепенное снижение показателей прироста заболеваемости. Пик там был зафиксирован 16 апреля — свыше 63 тыс. заболевших за сутки; а 17 июня было выявлено только 5,9 тыс. заболевших — более чем в два раза меньше, чем в России.

В январе-апреле 2021 года авиасообщение между Турцией и Россией было самым популярным международным направлением по числу перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями.

Они перевезли за этот период 947 тыс. пассажиров, сообщили РБК в Центре статистики и экономических исследований Транспортной клиринговой палаты. Таким образом, на турецкое направление пришелся 31% пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями на всех международных направлениях в январе-апреле 2021 года, следует из данных Росавиации.

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Артём Кореняко

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