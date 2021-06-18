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19:26 (мск), источник: Известия

Россия возобновит авиасообщение с рядом стран с 28 июня

Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. О соответствующем решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 18 июня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Источник: РИА "Новости"

«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», — сказала Голикова на брифинге.

Кроме того, было принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию Швейцарию.

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Также Голикова сообщила, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. По ее, было принято решение о включении граждан КНР и Лихтенштейна в перечень тех, кто может въезжать в РФ.

«Оперативным штабом принято решение, которое будет предложено на утверждение председателю правительства, о включении граждан Китайской Народной Республики и Княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечни иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Российскую Федерацию», — уточнила Голикова.

Накануне стало известно, что в Турцию прибыла делегация российских экспертов с целью оценки ситуации, связанной с COVID-19, на туристических объектах.

Вместе с тем 10 июня министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой подчеркнул, что переговоры между российской и турецкой сторонами о полном возобновлении авиасообщения проходят в позитивном ключе.

Рейсы в Турцию были приостановлены 15 апреля из-за ухудшения в данной стране ситуации с коронавирусной инфекцией.

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