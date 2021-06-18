Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
10День рождения «Артека»
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
20:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Россия решила возобновить полеты в Турцию и еще восемь стран

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня — об этом заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. С 28 июня откроется авиасообщение еще с восемью странами, среди которых США, Болгария и Кипр.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
19:54 (мск)Собянин назвал «бесковидные» зоны сигналом, что в пандемию возможна нормальная жизнь
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Голикова сослалась на выводы российской инспекционной группы. На этой неделе в турецкой Анталье работала делегация из представителей Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. По данным портала Tourdom, специалисты планировали осмотреть лаборатории, которые проводят анализы на коронавирус, службы скорой медицинской помощи и встретиться с турецким минздравом.

Новость
Поступить в вуз стало проще: как подать документы онлайн

«[В Турции] масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте. В аэропорту, четырех- и пятизвездочных отелях организован тепловизионный контроль. В аэропорту также организовано круглосуточное дежурство машин скорой медицинской помощи. Изоляционные зоны организованы и в аэропорту, и в отелях», — рассказала Голикова (цитата по Интерфаксу).

Кроме того, Россия с 28 июня возобновит воздушное сообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, сообщила вице-премьер.

Правда, полеты в эти страны возобновятся не в полном объеме. В США компании будут летать по маршрутам Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк с ограничением по количеству рейсов, с Бельгией — по маршруту Москва-Брюссель.

Кроме этого, увеличится разрешенное количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию (включая острова Салоники, Ираклион, Родос, Корфу и другие), а также в Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Как ограничивали авиасообщение с Турцией

Сейчас по маршруту Москва-Стамбул выполняются четыре рейса в неделю. Россия ввела ограничения на перелеты с Турцией с 15 апреля — оперштаб сослался на сложную эпидемиологическую ситуацию в этой стране. Решение несколько раз продлевалось, последний раз — до 21 июня включительно.

Закрытие авиасообщения с популярной у россиян страной привело к тому, что курорты юга России оказались перегружены, писал Forbes. Как было сказано в публикации, это чревато дальнейшим распространением коронавируса внутри страны, где уже наступила третья волная эпидемии.

Поэтому чиновникам представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались, отмечало издание.

В России за сутки по состоянию на 18 июня выявлены 17,262 тыс. случаев, следует из данных сайта Стопкоронавирус.рф.

В Турции, по данным минздрава страны, за сутки 17 июня выявлено 5,904 тыс. заболевших.

В середине апреля Ассоциация туроператоров России оценила число туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 31 мая, в 533,2 тыс. Общая стоимость забронированных туров на этот период составляла 354,6 млн евро (32 млрд рублей). С 1 по 30 июня туры в Турцию купили более 338 тыс. человек.

Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила «Известиям» в середине июня, что российское Черноморское побережье «максимально загружено, местами перегружено» туристами.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Россия решила возобновить полеты в Турцию и еще восемь стран
"Бывший главный сайт". Как Беларусь живет без TUT.by - издания, которое ...
Названы главные распространители индийского штамма коронавируса
Сборную Украины обвинили в получении взятки за место для игрока
«Будем загорать»: как наводнение в Ялте отразится на туристах
Бывшая сотрудница отеля назвала три ошибки постояльцев
Земфира подала иск к Гришковцу о защите чести и достоинства
Аксенов проехал по затопленной Керчи на бронеавтомобиле (видео)
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Hi-Tech
Рекордная распродажа Honor. Ноутбуки и другие гаджеты со скидками до 60 тысяч Как сэкономить и получить подарки
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Картинки 624
Жильё взрослым детям 522
Переезд в другой город. Не могу решиться. 436
Как хочется побольше денег )) 393
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Дом
Оформляем гостиную-спальню: 12 главных приемов
Как выглядит квартира 54-летней Аллы Духовой (фото)
Лучшие портативные колонки: какую выбрать
Как выглядит квартира-сад в шаге от Кремля
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь