20:16 (мск), источник: BBC News Русская служба
Россия решила возобновить полеты в Турцию и еще восемь стран
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня — об этом заявила в пятницу
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Голикова сослалась на выводы российской инспекционной группы. На этой неделе в турецкой Анталье работала делегация из представителей Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. По данным портала Tourdom, специалисты планировали осмотреть лаборатории, которые проводят анализы на коронавирус, службы скорой медицинской помощи и встретиться с турецким минздравом.
«[В Турции] масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте. В аэропорту, четырех- и пятизвездочных отелях организован тепловизионный контроль. В аэропорту также организовано круглосуточное дежурство машин скорой медицинской помощи. Изоляционные зоны организованы и в аэропорту, и в отелях», — рассказала Голикова (цитата по Интерфаксу).
Кроме того, Россия с 28 июня возобновит воздушное сообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, сообщила
Правда, полеты в эти страны возобновятся не в полном объеме. В США компании будут летать по маршрутам Москва — Вашингтон и Москва —
Сейчас по маршруту
Закрытие авиасообщения с популярной у россиян страной привело к тому, что курорты юга России оказались перегружены, писал Forbes. Как было сказано в публикации, это чревато дальнейшим распространением коронавируса внутри страны, где уже наступила третья волная эпидемии.
Поэтому чиновникам представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались, отмечало издание.
В России за сутки по состоянию на 18 июня выявлены 17,262 тыс. случаев, следует из данных сайта Стопкоронавирус.рф.
В Турции, по данным минздрава страны, за сутки 17 июня выявлено 5,904 тыс. заболевших.
В середине апреля Ассоциация туроператоров России оценила число туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 31 мая, в 533,2 тыс. Общая стоимость забронированных туров на этот период составляла 354,6 млн евро (32 млрд рублей). С 1 по 30 июня туры в Турцию купили более 338 тыс. человек.
Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила «Известиям» в середине июня, что российское Черноморское побережье «максимально загружено, местами перегружено» туристами.