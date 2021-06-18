Голикова объяснила случаи заражения COVID-19 после прививки

22:00 (мск), источник: Lenta.Ru
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«Мы никогда не говорили, что привитый человек не может заболеть — такие факты имеются, хотя они носят единичный характер», — сказала Голикова в ходе брифинга.
По словам
Некоторые регионы страны ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. В основном решение касается работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Как объясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о сотрудниках, которые контактируют с людьми по работе.
В России за последние сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и