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22:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Голикова объяснила случаи заражения COVID-19 после прививки

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила случаи заражения коронавирусом среди россиян после прививки от COVID-19. Ее слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы никогда не говорили, что привитый человек не может заболеть — такие факты имеются, хотя они носят единичный характер», — сказала Голикова в ходе брифинга.

По словам вице-премьера, привитый человек даже в случае заражения, если своевременно обратится к врачу, перенесет заболевание в легкой форме.

Ранее Голикова заявила, что россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, стоит ревакцинироваться через полгода.

Некоторые регионы страны ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. В основном решение касается работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Как объясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о сотрудниках, которые контактируют с людьми по работе.

В России за последние сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970). Меньше всего — в Ненецком АО (4) и Чукотском АО (1).

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