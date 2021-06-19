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03:40 (мск), источник: Газета.Ру

Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» не грозит бесплодием

Введение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» не может грозить бесплодием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, вакцина изготовлена на основе аденовируса, с которым люди живут достаточно давно.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», — уточнил Гинцбург.

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«Компонент I» и «Компонент II» в составе «Спутника V» были сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5. Оба данных вируса появились в человеческой популяции очень давно.

«Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ», — отметил директор Центра Гамалеи.

Он заключил, что в медицинских протоколах не фиксировалось каких-либо проблем, связанных с последующим зачатием ребенка и трудностей в репродуктивных процессах у людей.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Затем были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Кроме того, Гинцбург заявил, что «Спутник V» не нужно адаптировать к индийскому штамму вируса.

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