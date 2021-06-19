Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» не грозит бесплодием

По его словам, вакцина изготовлена на основе аденовируса, с которым люди живут достаточно давно.
«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», — уточнил Гинцбург.
«Компонент I» и «Компонент II» в составе «Спутника V» были сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5. Оба данных вируса появились в человеческой популяции очень давно.
«Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ», — отметил директор Центра Гамалеи.
Он заключил, что в медицинских протоколах не фиксировалось каких-либо проблем, связанных с последующим зачатием ребенка и трудностей в репродуктивных процессах у людей.
Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Затем были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Кроме того, Гинцбург заявил, что «Спутник V» не нужно адаптировать к индийскому штамму вируса.
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