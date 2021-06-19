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12:33 (мск), источник: Фонтанка

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает ползти вверх. За сутки — 996 инфицированных

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжается.

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В России за сутки выявлено 17 906 случаев заражения ковидом.

За последние сутки в городе выявлено 996 человек с COVID-19, на 26 больше, чем днём ранее. Это следует из данных оперативного штаба, опубликованных 19 июня. Смертельную статистику пополнили 66 человек.

Москва всё так же бьёт рекорды. За сутки там зарегистрировано 9 120 новых заболевших. Смертей, по данным оперштаба, — 76.

Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 128 911 россиян (за сутки — 466). Переболело более 5 млн человек.

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