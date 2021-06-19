13:57 (мск), источник: Газета.Ру
МакSим ввели в искусственную кому
Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, введена в искусственную кому, сообщает издание Starhit со ссылкой на источник в московской больнице, где находится артистка.
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По его словам, изначально врачи попробовали неинвазивную вентиляцию легких, однако она плохо помогала певице.
Эту информацию агентству РИА «Новости» подтвердила представитель МакSим.
«Марина на ИВЛ, в искусственной коме. Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — заявила собеседница агентства.
Ранее стало известно, что певица МакSим была госпитализирована с пневмонией. Директор артистки Маргарита Соколова в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что у Абросимовой может быть коронавирусная инфекция, несмотря на отрицательный результат теста на COVID-19.