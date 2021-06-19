Коронавирус: вариант «Дельта» становится доминирующим во всем мире

«Этот вариант уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим во всем мире, потому что он более заразный», — сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
По данным ВОЗ, штамм «Дельта» был впервые выявлен в начале октября 2020 года в индийском городе Нагпур, а сейчас он распространился уже более чем в 80 странах.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, именно «Дельту» сейчас находят у почти 90% заболевающих Covid-19 в российской столице. А как сказала российская вице-премьер Татьяна Голикова, инфицированность штаммом «Дельта» в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых — до 40%.